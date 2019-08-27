В результате продвижения сирийской армии вглубь идлибской зоны на прошлой неделе произошли два серьезных инцидента, которые могли привести к прямому боевому столкновению сирийской и турецкой армий. 19 августа сирийские правительственные войска обстреляли трассу Дамаск — Алеппо на пути турецкого конвоя, который двигался на юг зоны, а 22 августа сирийские силы обстреляли турецкий пост в районе города Маарет-Нааман.

Чего хочет добиться Эрдоган

Образование зоны деэскалации в Идлибе было согласовано Россией, Турцией и Ираном в мае 2017 года. Эта зона стала местом эвакуации из других районов Сирии членов умеренных оппозиционных группировок и их семей, однако наряду с ними убежище использовали и террористы. К лету этого года, по оценкам российских властей, контроль над регионом перешел к террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (входит в запрещенную в России группировку «Джабхат ан-Нусра»). В сентябре прошлого года лидеры России и Турции в Сочи согласовали меморандум об урегулировании кризиса в Идлибе. Путин и Эрдоган договорились, что нужно разделить умеренную оппозицию и террористов, а также создать демилитаризованную зону по периметру неподконтрольного Дамаску региона — полосу шириной 15–20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск и вооруженной оппозиции. Размежеванием радикальных и умеренных группировок должна была заняться Анкара. Однако с тех пор процесс застопорился.

Из четырех зон деэскалации в Сирии, созданных в 2017 году при посредничестве России, Турции и Ирана, сегодня действует только одна — в провинции Идлиб и частях соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама. Остальные три зоны (в Восточной Гуте рядом с Дамаском, к северу от Хомса и на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах) перешли в этом году под контроль сирийской армии. В зонах деэскалации огонь можно открывать только по представителям террористических группировок, признанных таковыми Советом Безопасности ООН.

Режим прекращения огня никогда не распространялся на действия против террористических группировок, например « Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра» — отделение «Аль-Каиды» в Сирии, все запрещены в России), отметил в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов. Боевики этой группировки, а также отряды вооруженной оппозиции, объединенные во Фронт национального освобождения, и удерживали Хан-Шейхун. Эксперт не считает, что целью продвижения правительственных сил является установление контроля над зоной деэскалации — Дамаск в первую очередь заинтересован в том, чтобы обеспечить работу главных для страны трасс Дамаск — Алеппо (М5) и Алеппо — Латакия (М4). Этого же хочет и Москва, добавляет Мардасов. По его мнению, можно предположить, что Путину и Эрдогану удастся договориться об отводе турецких войск.

Ни один из участников конфликта не заинтересован в том, чтобы он вылился в межгосударственную плоскость, считает директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков. «Чтобы предотвратить это, Эрдоган достаточно экстренно едет в Москву», — полагает он. И для России, и для Турции двусторонние отношения во время сирийского конфликта крайне важны, продолжает эксперт. Москве важно сохранить созданную вместе с Анкарой и Тегераном систему безопасности в регионе. «Кроме того, мы заинтересованы во взаимодействии в военной сфере: поставках российских систем ПВО С-400, возможной поставке Турции Су-35 и т.д.», — сказал эксперт РБК. То, что вопросы сотрудничества в военно-технической сфере будут в повестке переговоров президентов России и Турции, подтвердила пресс-служба Кремля.

У Анкары также есть свои интересы, связанные с созданием буферной зоны на севере Сирии, добавляет Аватков. Накануне поездки в Москву Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции собираются войти на территорию зоны деэскалации — но не для того, чтобы пойти на юг, а чтобы подготовиться к операции на восточном берегу Евфрата, который находится под контролем курдов. «Наши беспилотники, вертолеты уже действуют в зоне безопасности в Сирии. В ближайшее время ожидаем, что туда войдут и наши наземные силы», — сказал он. В начале августа Турция и США договорились о совместных действиях по созданию зоны безопасности восточнее Евфрата — зона шириной от 30 до 40 км вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.