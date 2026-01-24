 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Камчатку из Москвы привезли спецтехнику для расчистки снега

Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram

На Камчатку прибыл самолет Ан-124 с партией снегоуборочной техники для борьбы с последствиями снежного циклона, сообщил губернатор края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

Рейсом были доставлены комбинированная дорожная машина и два экскаватора. Глава региона отметил, что технику передали на безвозмездной основе, и поблагодарил правительство Москвы и мэра города Сергея Собянина.

«Еще несколько партий техники в пути — ждем доставку бортом МЧС и морским судном», — написал он.

Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram
Фото: vsolodovbrief / Telegram

Путин поручил Минстрою помочь Камчатке с уборкой снега
Общество
Фото:Ульяна Памшева / ТАСС

В январе на Камчатке произошли самые сильные снегопады за последние 30 лет. Например, в Петропавловске-Камчатском средняя высота снежного покрова достигла 1,3 м.

На Камчатку из Москвы привезли спецтехнику для расчистки снега
Video

Тогда Солодов назвал ситуацию критической и запросил помощи у правительства России. Помочь Камчатке с уборкой снега поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства президент России Владимир Путин.

Ранее спецтехнику на Камчатку также отправили с Сахалина.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Александра Озерова
Камчатка снег Ан-124 экскаватор Владимир Солодов Сергей Собянин
Материалы по теме
Путин поручил Минстрою помочь Камчатке с уборкой снега
Общество
МЧС самолетом перебросит снегоуборочную технику на Камчатку
Общество
Глава Камчатки запросил помощи у правительства из-за аномальных осадков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
СКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл бывшему клубу Ларионова Спорт, 19:14
Самолет с участниками российской делегации вылетел из Абу-Даби Политика, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
РСТ рассказал, когда застрявшие на Кубе россияне вылетят домой Общество, 18:42
Потерявший сознание на взвешивании боец UFC рассказал о своем состоянии Спорт, 18:38
Росгосцирк рассказал, во сколько обходится содержание тигра
РАДИО
 Общество, 18:29
На Камчатку из Москвы привезли спецтехнику для расчистки снега Общество, 18:14
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Фоторепортаж Политика, 18:13 
Мурманск и Североморск остались без света из-за непогоды. Фоторепортаж Общество, 18:05 
Нюта Федермессер сообщила о росте бюджета фонда «Вера» до ₽1,2 млрд Общество, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Андрей Чесноков раскритиковал игру Мирры Андреевой на Australian Open Спорт, 17:58
В Госдуме объяснили причины ограничений Telegram и WhatsApp Общество, 17:57
Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% из-за сделки с Китаем Политика, 17:53