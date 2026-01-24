На Камчатку из Москвы привезли спецтехнику для расчистки снега
На Камчатку прибыл самолет Ан-124 с партией снегоуборочной техники для борьбы с последствиями снежного циклона, сообщил губернатор края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.
Рейсом были доставлены комбинированная дорожная машина и два экскаватора. Глава региона отметил, что технику передали на безвозмездной основе, и поблагодарил правительство Москвы и мэра города Сергея Собянина.
«Еще несколько партий техники в пути — ждем доставку бортом МЧС и морским судном», — написал он.
В январе на Камчатке произошли самые сильные снегопады за последние 30 лет. Например, в Петропавловске-Камчатском средняя высота снежного покрова достигла 1,3 м.
Тогда Солодов назвал ситуацию критической и запросил помощи у правительства России. Помочь Камчатке с уборкой снега поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства президент России Владимир Путин.
Ранее спецтехнику на Камчатку также отправили с Сахалина.
