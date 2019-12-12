Фельдмаршал Хафтар объявил о начале «решающей битвы» за Триполи

Целью операции он назвал освобождение столицы Ливии. Хафтар призвал противников отказаться от сопротивления и оставаться в своих домах, а бойцов ЛНА соблюдать правила ведения боевых действий

Халифа Хафтар (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), объявил о «последней битве» за Триполи. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня мы объявляем решающую битву и продвижение к центру столицы, чтобы освободить ее», — сказал он в эфире телеканала Al Arabiya.

Хафтар попросил противников оставаться в своих домах, что, по его словам, гарантирует им полную безопасность. «Мы призываем подразделения, которые продвигаются к Триполи, соблюдать правила ведения боевых действий», — добавил фельдмаршал.

Al Arabiya сообщает, что Хафтар сделал это заявление в день, когда возобновились полеты в единственном действующем аэропорту Триполи. До этого в течение трех месяцев работа аэропорта была приостановлена. По версии телеканала, Хафтар считает, что оттуда запускают «турецкие беспилотники» для атаки его бойцов.