Фельдмаршал Хафтар объявил о начале «решающей битвы» за Триполи

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 12 дек, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 12 дек, 13:21
Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения Политика, 00:25 Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове» с квадрокоптера Общество, 00:18 Зеленский ответил шуткой на фразу Путина «а у нас в квартире газ» Политика, 00:11 «Коммерсантъ» узнал о пожаре на «Адмирале Кузнецове» из-за кучи мусора Общество, 12 дек, 23:57 В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокации в Идлибе Политика, 12 дек, 23:50 Юй Мань — о российской истории бренда Xiaomi РБК и Xiaomi, 12 дек, 23:46 Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией Общество, 12 дек, 23:37 Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета Общество, 12 дек, 23:33 Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян Политика, 12 дек, 23:22 Почему два губернатора проблемных регионов уволились в один день Политика, 12 дек, 23:19 «Краснодар» разгромно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы Спорт, 12 дек, 23:10 Пленник пледа или диванный эксперт: чем заняться на Новый год. Тест РБК и Huawei, 12 дек, 23:10 В Ханты-Мансийске более 60 детсадовцев заболели острой кишечной инфекцией Общество, 12 дек, 23:08 Фельдмаршал Хафтар объявил о начале «решающей битвы» за Триполи Политика, 12 дек, 23:00
Политика ,  
0 
Фельдмаршал Хафтар объявил о начале «решающей битвы» за Триполи
Целью операции он назвал освобождение столицы Ливии. Хафтар призвал противников отказаться от сопротивления и оставаться в своих домах, а бойцов ЛНА соблюдать правила ведения боевых действий
Халифа Хафтар (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), объявил о «последней битве» за Триполи. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня мы объявляем решающую битву и продвижение к центру столицы, чтобы освободить ее», — сказал он в эфире телеканала Al Arabiya.

Хафтар попросил противников оставаться в своих домах, что, по его словам, гарантирует им полную безопасность. «Мы призываем подразделения, которые продвигаются к Триполи, соблюдать правила ведения боевых действий», — добавил фельдмаршал.

Мнение
Кирилл Семенов Ливийский театр: поссорит ли фельдмаршал Хафтар Россию и Турцию

Al Arabiya сообщает, что Хафтар сделал это заявление в день, когда возобновились полеты в единственном действующем аэропорту Триполи. До этого в течение трех месяцев работа аэропорта была приостановлена. По версии телеканала, Хафтар считает, что оттуда запускают «турецкие беспилотники» для атаки его бойцов.

Как отмечает Reuters, Хафтар и его войска неоднократно объявляли о наступлениях и решительных военных действиях, за которыми следовали небольшие конкретные изменения на поле битвы.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Ливия, Триполи, Халифа Хафтар
Материалы по теме
Армия Хафтара сбила в Ливии итальянский беспилотник
Политика
Турция пригрозила атаковать армию Хафтара из-за задержания своих граждан
Политика
США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter