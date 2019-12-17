Россия и Сирия начали совместные военные учения в Средиземном море

В восточной части Средиземного моря начались российско-сирийские военные учения, передает «РИА Новости».

В маневрах будут участвовать российские корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики сирийских ВМС. По словам руководителя учений контр-адмирала Александра Юлдашева, военные проведут совместные артиллерийские стрельбы и маневрирование, а на берегу планируется отработать нападения беспилотников, борьбу с террористами и действия по устранению последствий условного обстрела порта Тартус.

В начале ноября в акватории Средиземного моря прошли совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России. В них участвовали более пяти боевых кораблей и судов обеспечения, а также авиация.