Спорт
0

«Бавария» в матче с «Аугсбургом» впервые проиграла в сезоне бундеслиги

«Бавария» впервые проиграла в этом сезоне бундеслиги, уступив «Аугсбургу»
Мюнхенский клуб неожиданно уступил со счетом 1:2
Фото: Sebastian Widmann / Getty Images
Фото: Sebastian Widmann / Getty Images

Футболисты «Баварии» проиграли «Аугсбургу» со счетом 1:2 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей голы забили Артур Шавес (75-я минута) и Хан-Ноа Массенго (81-я). У проигравших отличился Хироки Ито (23-я).

«Бавария» проиграла в бундеслиге впервые за 28 матчей и впервые в этом сезоне. Ранее в сезоне единственное поражение мюнхенский клуб потерпел от «Арсенала» в Лиге чемпионов в конце ноября.

«Бавария» с 50 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. На втором месте дортмундская «Боруссия» (39), «Аугсбург» расположился на 13-й строчке (19).

В следующем туре «Бавария» 31 января в гостях сыграет с «Гамбургом».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Бавария Бундеслига
