«Бавария» в матче с «Аугсбургом» впервые проиграла в сезоне бундеслиги
Футболисты «Баварии» проиграли «Аугсбургу» со счетом 1:2 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей голы забили Артур Шавес (75-я минута) и Хан-Ноа Массенго (81-я). У проигравших отличился Хироки Ито (23-я).
«Бавария» проиграла в бундеслиге впервые за 28 матчей и впервые в этом сезоне. Ранее в сезоне единственное поражение мюнхенский клуб потерпел от «Арсенала» в Лиге чемпионов в конце ноября.
«Бавария» с 50 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. На втором месте дортмундская «Боруссия» (39), «Аугсбург» расположился на 13-й строчке (19).
В следующем туре «Бавария» 31 января в гостях сыграет с «Гамбургом».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»