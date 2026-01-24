 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Самолет с участниками российской делегации вылетел из Абу-Даби

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Самолет с участниками российской делегации на переговорах России, США и Украины в ОАЭ, длившихся с 23 по 24 января, вылетел из аэропорта в Абу-Даби. Об этом сообщили в воздушной гавани, передает ТАСС.

Второй раунд закрытых трехсторонних переговоров завершился 24 января. Reuters со ссылкой на представителя правительства ОАЭ сообщил, что в ходе встреч делегации общались напрямую. Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приоритетом обсуждения стали параметры окончания конфликта на Украине. По его словам, делегации успели «многое обсудить», а встречи были конструктивными.

Наиболее сложной темой переговоров оставался территориальный вопрос. ТАСС сообщил, что в ходе дискуссий также поднимались темы гарантий безопасности и другие аспекты, однако, по данным Reuters, в первый день признаков прогресса не было. Как уточнил источник ТАСС, позиция Москвы заключается в требовании вывода украинских вооруженных сил с территории Донбасса при соблюдении заранее согласованных мер безопасности.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча в Москве 22 января, на которой президент России Владимир Путин принял американскую делегацию. Как пояснил Кремль, ее целью было получение информации о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими столицами и совместное определение «параметров дальнейших действий».

Авторы
Теги
Егор Алимов
Самолеты Россия США Украина переговоры Абу-Даби аэропорты ОАЭ
