Самолет с участниками российской делегации вылетел из Абу-Даби

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Самолет с участниками российской делегации на переговорах России, США и Украины в ОАЭ, длившихся с 23 по 24 января, вылетел из аэропорта в Абу-Даби. Об этом сообщили в воздушной гавани, передает ТАСС.

Второй раунд закрытых трехсторонних переговоров завершился 24 января. Reuters со ссылкой на представителя правительства ОАЭ сообщил, что в ходе встреч делегации общались напрямую. Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приоритетом обсуждения стали параметры окончания конфликта на Украине. По его словам, делегации успели «многое обсудить», а встречи были конструктивными.

Наиболее сложной темой переговоров оставался территориальный вопрос. ТАСС сообщил, что в ходе дискуссий также поднимались темы гарантий безопасности и другие аспекты, однако, по данным Reuters, в первый день признаков прогресса не было. Как уточнил источник ТАСС, позиция Москвы заключается в требовании вывода украинских вооруженных сил с территории Донбасса при соблюдении заранее согласованных мер безопасности.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча в Москве 22 января, на которой президент России Владимир Путин принял американскую делегацию. Как пояснил Кремль, ее целью было получение информации о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими столицами и совместное определение «параметров дальнейших действий».