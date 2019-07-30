Инвесторам возвращают право знать больше

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В правительстве готовы сократить объем закрываемой эмитентами из-за санкций информации
Экономический блок правительства поддержал предложение ограничить закрытие информации компаний и банков из-за санкций, сказал РБК глава «санкционного» департамента Минфина. Разработать законопроект чиновники планируют в этом году
Фото: Олег Яковлев / РБК

Экономический блок правительства поддерживает идею о разграничении оснований, по которым компании, попавшие под санкции, могут не раскрывать информацию о себе. Об этом РБК рассказал директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев. «Санкционный» департамент был создан в 2018 году, в его обязанности входит противодействие санкциям и снижение негативных эффектов, к которым они приводят.

«В ответ на иностранные ограничительные меры в российском законодательстве появились исключения из обязательного раскрытия информации. Они выглядят примерно так: если российское лицо находится под санкциями иностранного государства или группы государств, то не раскрывается какая-то часть информации. Существующая формулировка нас не вполне устраивает, потому что санкции бывают разные, и не во всех случаях исключения раскрытия обоснованны», — заявил Тимофеев.

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Какую информацию можно не раскрывать

Подсанкционные эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме данные о руководстве, активах, структуре владения, сделках, акционерах, контрагентах и т.д.

В соответствующем постановлении правительства нет детализации по видам санкций, в нем лишь упоминаются «меры ограничительного характера». Скрывать данные эмитент может, если он сам находится под санкциями, если информация может привести к наложению санкций на него или других лиц и т.д.

Американские санкции, предусматривающие включение людей и компаний в список SDN, предусматривают экстерриториальность, напомнил Тимофеев: за «существенные» деловые связи с фигурантами списка можно попасть под вторичные санкции. «В результате отдельные банки, особенно с иностранным участием, предпочитают отказываться работать с SDN-лицами, разрушается целостность отечественной экономики и подрывается суверенитет. Возникает задача оградить экономику от нежелательного внешнего воздействия. Именно поэтому в законодательстве приняты исключения в раскрытии информации о связях с SDN-лицом», — сказал Тимофеев.

Однако другие ограничительные меры, которые вводились против России, экстерриториальных свойств не имеют, подчеркнул чиновник. Речь, в частности, идет об украинских санкциях, европейских блокирующих ограничениях, европейских и американских секторальных санкциях. Для них не требуется применения исключений в раскрытии информации, считает Тимофеев.

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Он уже говорил об этой проблеме в апреле, однако тогда она обсуждалась как инициатива «санкционного» департамента. Теперь же чиновники готовятся в скором времени вносить законопроект, сообщил Тимофеев.

«Таким образом, необходимо изменение подхода к предоставлению исключений в раскрытии информации. Они должны зависеть от вида иностранных санкций. По этому вопросу состоялось обсуждение в правительстве Российской Федерации, необходимость изменений поддержана экономическим блоком. Внесение в правительство законопроекта планируется в этом году», — сказал он РБК. Закрытие информации — «вынужденная мера», необходимая, чтобы снизить риск введения «вторичных санкций» и предотвратить разрыв деловых связей лиц, отметил Тимофеев.

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Разные санкции

  • При попадании под блокирующие санкции активы физических лиц и компаний, как в США, так и в ЕС, замораживаются. С ними нельзя вести дела, а в случае с США возникает еще и риск вторичных санкций.
  • Активы компаний, попавших в секторальный список санкций, не замораживаются, в отличие от списка SDN. В банковском секторе попадание в такой список не предполагает изоляции от финансовой системы — речь идет только об ограничениях на предоставление нового финансирования. Запрет не распространяется на долг сроком менее 14 дней (для санкций США) и 30 дней (для санкций ЕС).
  • Наиболее ощутимым для российской экономики стало расширение списка SDN в апреле прошлого года. Тогда в список попали семь крупных российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, среди которых оказались бывший президент En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, член Совета Федерации Сулейман Керимов, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов. Из крупных компаний в список попали, в частности, En+ Group, «Базовый элемент», группа «Ренова», ГАЗ, «Русские машины».
  • Впоследствии из-под санкций вывели En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» — после того как свою долю в них снизил Олег Дерипаска. Ограничения против самого бизнесмена остаются в силе.

Нужно ли отказываться от закрытия данных

Для нераскрытия информации нужны «четкие и закрытые основания», они должны отвечать конкретной цели (например, защите государственных интересов в сфере гособоронзаказа), говорит руководитель юридической практики Северо-Западного регионального центра КПМГ Екатерина Цыбикова. Таких оснований должно быть два, считает она: во-первых, включение в блокировочный список США или ЕС; во-вторых, совершение сделки (тем, кто публикует информацию, или его контрагентами) в конкретной сфере госинтереса — гособоронзаказе, финансовом или нефтяном секторе.

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«Нераскрытие информации является тревожным сигналом для инвесторов и контрагентов. Поэтому необходимо искать золотую середину, иначе «защита» бизнеса от санкций может привести к обратному эффекту — ухудшению положения (в том числе репутации) компании на рынке», — отмечает Цыбикова.

Закрытие информации в связи с санкциями является обоснованным, считает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. «С моей точки зрения, по секторальным санкциям должен применяться такой же подход, как и по SDN. Если лицо нарушает секторальные санкции, контрагенты, которые помогают ему в этом, тоже могут попасть под санкции. И там и там можно закрывать информацию, чтобы не подвергать контрагентов дополнительному риску», — отмечает он.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: санкции , Минфин
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