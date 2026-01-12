В аэропорту Волгограда приостановили полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации добавил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения на прием и отправку рейсов ввели в аэропорту Геленджика. Последний раз в аэропортах Волгограда и Геленджика ограничили полеты 10 января. В Волгограде в тот день меры вводили дважды: первый раз они действовали четыре часа, второй — три. В Геленджике ограничения продлились более 10 часов.