Военная операция на Украине⁠,
Welt сообщила о катастрофической ситуации с энергетикой в Киеве

Welt: в Киеве катастрофическая ситуация с энергетикой
Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики: отопления почти нет, наблюдаются перебои с электричеством и водой. Об этом заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице.

«В последние дни были атаки на энергетическую инфраструктуру. <...> В квартирах холодно, почти нет отопления, все нестабильно. Затем снова отключается вода и электричество», — сказал Ваннер.

Корреспондент добавил, что похожая ситуация сложилась и в других городах Украины.

В Киеве прогремели взрывы
Политика

10 января Минобороны России сообщило об ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны, а также хранилища горючего. За день до этого украинский холдинг ДТЭК объявил о введении в Киеве экстренных отключений электроэнергии после взрывов, а также на фоне повышенных нагрузок на энергосистему в условиях зимних морозов.

Позднее компания сообщила о проблемах со светом в Днепропетровской области и Запорожье. ДТЭК охарактеризовала сложившуюся ситуацию со светом в стране как самую сложную за нынешнюю зиму. 

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей уезжать из города в связи с повреждением ТЭЦ и прекращением подачи тепла в жилые дома. Он заявил, что силы ПВО не имеют ресурсов для эффективного отражения атак на город.

В ночь на 12 января в Киеве работали средства ПВО. Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре в Соломенском районе Киева. 

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Анастасия Луценко
Киев Украина отопление энергетика
