Общество
0

Во Внуково сообщили о прибытии багажа рейса из Дубая спустя сутки

Багаж пассажиров рейса UT-716, следовавшего из Дубая во Внуково в ночь на 11 января, доставили в аэропорт, пассажиры могут забрать его. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.

«Если вы прилетели 11.01.2026 рейсом UT-716 авиакомпании Utair (время прибытия 00:53) и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения. Он доставлен в полном объеме», — говорится в публикации в телеграм-канале авиагавани.

Пресс-служба аэропорта добавила, что на рейс UT-716, прибывший из Дубая в Москву 11 января в 22:39, не загрузили 143 единицы багажа. Еще 87 чемоданов не доставил на рейсе VF 275 авиакомпании AJet, который прилетел из Стамбула в 01:25 12 января. Во Внуково подчеркнули, что перевозчик предпринимает меры для скорейшей доставки багажа в Москву.

Сбой выдачи багажа в Шереметьево: что положено пассажиру
Радио
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Трудности с выдачей багажа в московских аэропортах возникли 9 января на фоне накрывшего столицу снегопада, ставшего сильнейшим за последние полвека. В Шереметьево сообщили о «полной нормализации» ситуации с багажом вечером 10 января. К вечеру 11 января аэропорт отчитался о передаче владельцам более половины багажа.

В Росавиации рассказали, что на фоне сильного снегопада в Москве и Подмосковье столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский 10 января обслужили 1529 рейсов.

В последние дни столичный регион накрыл снежный циклон «Фрэнсис». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в ночь на 9 января высота снежного покрова в Москве достигла 31 см.

