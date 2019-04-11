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Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
Правительство утвердило перечень сведений, которые российские компании и банки смогут засекретить, чтобы снизить ущерб от введенных санкций и уменьшить угрозу новых. В списке 18 пунктов — от бизнес-партнеров до валютных операций
Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций, следует из постановления правительства от 4 апреля. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

В обосновании нового постановления указано, что в условиях западных ограничений новые правила позволят компаниям оперативно реагировать на расширение санкционных списков и вывести из-под удара своих контрагентов (партнеров), попавших под санкции. Это связано с угрозой «вторичных санкций»: с момента принятия в 2017 году американского закона CAATSA компании из третьих стран, сотрудничающие с лицами под санкциями, сами могут попасть под американские ограничения.

О том, что правительство готовит подобный список, на прошлой неделе рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына. Постановление принято в соответствии с поправками к закону «О рынке ценных бумаг», вступившими в силу в январе этого года. Цель нового правительственного акта — определить «достаточно четко перечень информации, которую можно закрывать, а не просто дать возможность эмитенту закрывать вообще все», поясняла представитель ЦБ. Согласно закону, обязанность раскрывать эти данные перед регулятором с эмитентов не снимается.

Что можно будет засекретить

Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства. В их число, в частности, входит:

  • информация о руководстве компании;
  • о сделках, совершенных компанией;
  • о структуре владения (холдинги, дочерние и материнские общества);
  • об акционерах (миноритарных и мажоритарных);
  • о партнерах компании по хозяйственной деятельности;
  • о финансовых вложениях компании;
  • о принимаемых компанией рисках и их оценке;
  • о корпоративных спорах;
  • о контрагентах фирмы, включая их географическую и отраслевую структуру.

Кредитные организации (банки и небанковские кредитные организации) имеют право также не раскрывать сведения:

  • об операциях в иностранной валюте;
  • о распределении средств на счетах в зависимости от типа клиентов;
  • о сегментах своей деятельности (например, розница, корпоративные услуги, инвестиционные услуги и так далее).

В каких случаях разрешается не раскрывать данные

Правительство разрешает компании или банку не публиковать вышеуказанные данные, если:

  • они раскрывают информацию о лице под санкциями, которая может способствовать введению западных ограничений против самого эмитента или других лиц;
  • компания сама находится под санкциями;
  • если эмитент — банк, работающий с гособоронзаказом (В первую очередь это Промсвязьбанк, на базе которого правительство создало спецбанк для работы с оборонным сектором, а также другие кредитные организации, имеющие статус уполномоченных. Их список засекречен с осени 2017 года, о продолжении работы с «оборонкой», в частности, заявлял Новикомбанк.);
  • публикация информации раскрывает детали сделки, связанной с оборонным заказом или военно-техническим сотрудничеством;
  • информация касается сотрудника компании, находящейся под санкциями, либо банка, обслуживающего ОПК.

Какая информация из-за санкций уже не раскрывается

С сайта ЦБ исчезла информация о том, кто контролирует Еврофинанс Моснарбанк (в марте попал под санкции США за поддержку венесуэльских властей). С сайта регулятора также убрали упоминание об участии попавшего под санкции США Виктора Вексельберга в акционерном капитале двух банков. Банк «Союз» перестал раскрывать информацию об акционерах (миноритарный пакет принадлежит попавшему под санкции миллиардеру Олегу Дерипаске).

На сайте «Ингосстраха», совладельцем которого является Дерипаска, не доступна информация об акционерах. Попавшая под американские санкции группа ГАЗ с февраля 2019 года отказывается раскрывать финансовую отчетность.

Банки ВБРР и Новикомбанк не раскрывают схему контролирующих лиц. ​Крымский банк РНКБ (находится под санкциями) перестал раскрывать в своих финансовых отчетах с середины 2018 года сведения о банковских счетах, заемных средствах, кредиторской задолженности, составе директоров «в соответствии с актом правительства».

Авторы: Георгий Макаренко, Полина Звездина, Иван Ткачёв
Теги: санкции, постановление правительства РФ, раскрытие информации ..., оборонный заказ
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