Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Правительство утвердило перечень сведений, которые российские компании и банки смогут засекретить, чтобы снизить ущерб от введенных санкций и уменьшить угрозу новых. В списке 18 пунктов — от бизнес-партнеров до валютных операций

Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций, следует из постановления правительства от 4 апреля. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

В обосновании нового постановления указано, что в условиях западных ограничений новые правила позволят компаниям оперативно реагировать на расширение санкционных списков и вывести из-под удара своих контрагентов (партнеров), попавших под санкции. Это связано с угрозой «вторичных санкций»: с момента принятия в 2017 году американского закона CAATSA компании из третьих стран, сотрудничающие с лицами под санкциями, сами могут попасть под американские ограничения.

О том, что правительство готовит подобный список, на прошлой неделе рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына. Постановление принято в соответствии с поправками к закону «О рынке ценных бумаг», вступившими в силу в январе этого года. Цель нового правительственного акта — определить «достаточно четко перечень информации, которую можно закрывать, а не просто дать возможность эмитенту закрывать вообще все», поясняла представитель ЦБ. Согласно закону, обязанность раскрывать эти данные перед регулятором с эмитентов не снимается.

Что можно будет засекретить

Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства. В их число, в частности, входит: