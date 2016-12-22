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«За выгоду от режима»: главные факты о новых санкциях США
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«За выгоду от режима»: главные факты о новых санкциях США
Новые санкции США, 17:53
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«За выгоду от режима»: главные факты о новых санкциях США
Минфин США опубликовал санкционный список, в который оказались включены более двух десятков чиновников и крупных бизнесменов из России. Главные факты о списке — в обзоре РБК
Алексей Миллер (Фото: Эдуард Корниенко / Reuters)
  • Санкционный список Министерства финансов США был опубликован 6 апреля 2018 года. В него вошли 26 физических и 15 юридических лиц, в их числе оказались 24 россиянина и 14 компаний из России.
  • В список вошли семь крупных российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников. Среди них — бывший президент En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, член Совета Федерации Сулейман Керимов, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов.
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Полный список попавших под новые санкции США россиян и компаний из России
Политика

  • В санкционный список попали также некоторые из подконтрольных бизнесменам компаний, в их числе En+ Group, «Базовый элемент», группа «Ренова», ГАЗ, «Русские машины».
  • В перечень были включены 14 человек, ранее попавших в «кремлевский список», опубликованный в конце января американским Минфином, — это Акимов, Богданов, Дерипаска, Говорун, Керимов, Колокольцев, Костин, Миллер, Шамалов, Школов, Скоч, Устинов, Вексельберг и Золотов. Попадание в него означало, что человек становится потенциальным объектом американских санкций. Всего в «кремлевский список» вошли 210 человек.

Упомянутые в «кремлевском докладе» чиновники и бизнесмены. Полный список
Политика

  • Гражданам США запрещается вести бизнес с юридическими и физическими лицами, включенными в санкционные списки, а активы фигурантов списка в юрисдикции США подлежат заморозке.
  • Американские власти отдельно отметили, что в дальнейшем под санкции могут попасть и неграждане США, сознательно проводящие транзакции в интересах или от имени попавших под санкции лиц.​
  • Попавшим под санкции физическим лицам будет запрещен въезд на территорию США.
  • Под санкции автоматически попадают также те компании, в которых доля прямого или косвенного владения лиц из санкционного списка составляет 50% и более.
  • При этом действие санкций не будет касаться компаний, в которых фигуранты списка занимают менеджерские позиции. По этой причине, например, они не будут распространяться на банк ВТБ, несмотря на то что в списках оказался его президент — председатель правления Андрей Костин.

Минфин США объяснил включение олигархов из России в санкционный список
Политика

  • Минфин США объяснил включение бизнесменов в список выгодой, которую им приносят действия российских властей. «Сегодняшнее решение нацелено на ряд лиц, перечисленных в докладе, в том числе тех, кто получает выгоды от режима Путина и играет ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России», — говорится в сообщении Минфина.
  • Глава Минфина США Стивен Мнучин уточнил, за какие именно действия российских властей понесли ответственность «российские олигархи» — это «оккупация Крыма», «провоцирование насилия на востоке Украины», поддержка режима Башара Асада в Сирии и киберпреступления.

Видео: РБК

Автор: Артем Солодков.
Теги: американские санкции
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Под новые санкции США попали олигархи и главы госкомпаний Политика
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