Бразилия отказалась от защиты посольства Аргентины в Каракасе

Бразилия откажется от охраны посольства Аргентины и дипломатических представительств в Каракасе из-за ухудшения отношений между Бразилией и Буэнос-Айресом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как рассказал один из собеседников, решение вступит в силу в ближайшие дни. По словам другого источника, Бразилия уже проинформировала о нем как Аргентину, так и Венесуэлу. При этом собеседник отметил, что страна продолжит представлять посольство Перу в Венесуэле.

Посольство Аргентины в Каракасе находилось под защитой Бразилии с августа 2024 года после того, как венесуэльские власти потребовали у стран, которые не признали победу Николаса Мадуро на президентских выборах, отозвать своих дипломатов. Сотрудники дипмиссии Аргентины покинули страну, но в здании посольства остались шесть венесуэльских оппозиционеров. Они смогли выехать за границу весной 2025 года.

Ночью 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны ее президента Николаса Мадуро и его супругу Сильвию Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил действия США и охарактеризовал произошедшее как «серьезное нарушение суверенитета Венесуэлы». В свою очередь, президент Аргентины Хавьер Милей поддержал захват Николаса Мадуро американцами.

Аргентинский президент также опубликовал на своей странице в X видео своего выступления на последнем саммите МЕРКОСУР, где он открыто поддержал военное давление США на Венесуэлу. В завершении видео была показана совместная фотография Лулы и Мадуро.