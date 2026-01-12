 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Киева сообщили о пожаре после взрывов

В Киеве работают силы ПВО, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Киевская городская военная администрация сообщила о воздушной тревоге в украинской столице в 2:26 мск. «Суспiльне» и «РБК-Украина» писали о взрывах в Киеве.

По словам Ткаченко, в Соломенском районе Киева после взрывов возник пожар в нежилом здании. 

Также о взрывах в ночь на 12 января сообщал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, повреждения получил объект инфраструктуры, в одном из районов частично отсутствует электроснабжение. Лысак заявил о двух пострадавших. 

Кличко заявил о неспособности ПВО защитить Киев
Политика
Виталий&nbsp;Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко ранее призывал жителей украинской столицы уезжать из города в связи с повреждением ТЭЦ и прекращением подачи тепла в жилые дома. Он заявил, что силы ПВО не имеют ресурсов для эффективного отражения атак на город. 

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

