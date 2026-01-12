Трамп не исключил удара по Ирану для поддержки протестующих

США рассматривают «очень сильные» варианты действий в отношении Ирана в связи с охватившими страну протестами и гибелью участников акций, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Трамп не исключил в том числе вариант с применением военных средств. «Мы рассматриваем такую возможность», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф до этого заявил, что в случае удара Израиля или США по Ирану как израильские объекты, так и американские военные центры, базы и корабли в регионе станут законными целями для Тегерана. Комментируя это, Трамп пригрозил: «Если они это сделают, мы ударим по ним так, как по ним еще никогда не били. <...> Если они сделают это, они столкнутся с очень мощной силой».

Также президент США допустил отправку терминалов Starlink в Иран для расширения доступа в интернет после введения местными властями ограничений. «Мы можем поговорить об этом с [владельцем SpaceX] Илоном Маском», — отметил Трамп.

Президент США 2 января объявил о готовности Вашингтона вмешаться в ситуацию, если протесты в Иране, начавшиеся в конце декабря, будут подавляться с помощью силы.

По данным иранской правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency), которые приводит Reuters, к 11 января в ходе беспорядков погибли 490 протестующих и 48 сотрудников службы безопасности. Кроме того, более 10 тысяч участников акций были арестованы. При этом, по информации иранского госагентства Tasnim, в ходе беспорядков погибли 109 сотрудников служб безопасности.

Материал дополняется.