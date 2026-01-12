Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
США добиваются прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами, трансляцию вел Белый дом на своем YouTube-канале.
«Я хочу спасти жизни <...> Все, что я могу сделать, — это остановить [конфликт]. И я думаю, что мы достигаем прогресса в этом», — сказал Трамп.
Президент США также назвал конфликт «войной Байдена» и заявил, что военные действия никогда бы не начались, если бы он был президентом в период с 2020 по 2024 год вместо Джо Байдена.
6 и 7 января в Париже прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов заявил, что стороны достигли «ощутимых результатов».
Позднее Axios сообщил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в это же время встретился в Париже со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. По данным издания, они обсудили план США по миру на Украине.
