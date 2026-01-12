Поезд с главой Минобороны Британии задержали на пути в Киев из-за атаки

Sun: глава Минобороны Британии был рядом с местом удара «Орешника» на Украине

Следовавший в Киев поезд, на котором ехал министр обороны Британии Хили, сделал экстренную остановку из-за атаки в ночь на 9 января с использованием «Орешника». Sun утверждает, что Хили был «на волосок от гибели» под Львовом

Поезд, на котором глава Минобороны Великобритании Джон Хили ехал в Киев, был вынужден сделать экстренную остановку из-за воздушной тревоги в ночь на 9 января. Об этом рассказал сам Хили, его слова приводит британское Минобороны в сообщении о проекте по разработке дальнобойных ракет для Украины Nightfall.

«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент», — заявил министр.

Источник таблоида The Sun утверждает, что Хили был «на волосок от гибели» под Львовом, когда российская сторона атаковала украинские объекты с использованием ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин говорил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Москвой.

Минобороны России отчиталось о нанесенном в ночь на 9 января массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на Украине, в том числе с использованием «Орешника». Ведомство подчеркнуло, что этот удар стал ответом на попытку украинской стороны атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря.

О том, что Украина в ночь на 29 декабря попыталась атаковать резиденцию Путина с помощью беспилотников, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 дрон, все они были сбиты. Лавров добавил, что в связи с этим Москва пересмотрит свою переговорную позицию, но не намерена выходить из процесса.

1 января российское Минобороны заявило, что экспертиза навигационной системы одного из дронов, сбитых в Новгородской области, показала, что конечной целью атаки беспилотников был один из объектов на территории резиденции Путина. Ведомство сообщило, что российская сторона передала представителю аппарата военного атташе посольства США в Москве материалы с расшифрованными данными маршрута и контроллер украинского беспилотника.

The Wall Street Journal писала, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не обнаружило подтверждений атаки на резиденцию Путина. Президент Украины Владимир Зеленский опровергал обвинения в попытке удара.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что узнал о попытке атаки от Путина, когда они созвонились 29 января после встречи Трампа с Зеленским во Флориде. Американский лидер тогда сказал, что «сейчас неподходящее время для всего этого». Позднее Трамп заявил, что не верит в то, что такой удар действительно произошел. «Неподалеку произошло что-то, но это не имеет к этому никакого отношения», — добавил он.