Какое падение цен на удобрения спрогнозировали аналитики. Инфографика
Экспортные цены на удобрения в ближайшие три года снизятся, следует из презентации руководителя направления рынка удобрений Metals & Mining Intelligence (MMI) Максима Братчикова, представленной в ходе конференции «Минеральные удобрения и сырье: рынки, производство, логистика».
Согласно этим прогнозам, цены на аммофос к концу 2028 года упадут до $542 за тонну, на карбамид приллированный — до $288 за тонну, на калий хлористый гранулированный — до $269 за тонну. О причинах такого возможного падения — в подписке РБК.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков