Какое падение цен на удобрения спрогнозировали аналитики. Инфографика

Ценам на удобрения спрогнозировали падение в ближайшие три года

Экспортные цены на удобрения в ближайшие три года снизятся, следует из презентации руководителя направления рынка удобрений Metals & Mining Intelligence (MMI) Максима Братчикова, представленной в ходе конференции «Минеральные удобрения и сырье: рынки, производство, логистика».

Согласно этим прогнозам, цены на аммофос к концу 2028 года упадут до $542 за тонну, на карбамид приллированный — до $288 за тонну, на калий хлористый гранулированный — до $269 за тонну. О причинах такого возможного падения — в подписке РБК.