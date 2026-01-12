В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах

Власти Ирана объявили трехдневный траур по «мученикам», погибшим в ходе двухнедельных протестов в стране, передает телеканал Al Jazeera cо ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

Как сообщает Reuters, по данным иранской правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency), в ходе беспорядков уже погибли 490 участников акций протеста и 48 сотрудников службы безопасности. Кроме того, более 10 тысяч протестующих были арестованы за две недели. При этом, по информации иранского информационного агентства Tasnim, в ходе беспорядков погибли 109 сотрудников служб безопасности.

Иранские власти также призвали граждан страны принять участие в демонстрации, чтобы «продемонстрировать миру свое национальное единство и сплоченность». Акция получила название «Национальная солидарность и уважение к миру и дружбе», она начнется 12 января. До этого выходить на улицы иранцев призвал президент страны Масуд Пезешкиан.

Акции протеста в Иране начались 28 декабря на главном городском базаре Тегерана. Изначально на протестовать начали владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку. Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города.