Общество
0

Умер автор книг об инопланетном влиянии на человечество Эрих фон Дэникен

Швейцарский писатель, автор книг об инопланетном влиянии на развитие человечества Эрих фон Дэникен скончался в возрасте 90 лет. Об этом говорится на его сайте.

«С глубокой печалью и потрясением мы должны сообщить, что Эрих фон Дэникен скончался 10 января 2026 года. Наши мысли с его семьей», — сказано там.

Эрих фон Дэникен родился в 1953 году в Швейцарии. Свою первую статью «Были ли наши предки посланцами из космоса?» он написал в 1964 году. В 1968-м была опубликована его первая книга «Воспоминания о будущем: Неразгаданные тайны прошлого». В ней фон Дэникен утверждает, что древнейшие человеческие цивилизации получили свои технологии и религию от инопланетян, которых они принимали за богов. Книга стала мировым бестселлером.

Умер российский писатель Анатолий Королев
Общество
Анатолий Королев

В течение своей жизни фон Дэникен несколько раз привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и растрату, одну из своих книг он написал, находясь в заключении. Всего он написал более 20 произведений.

Работы фон Дэникена подвергаются критике, а изложенные в них идеи отвергаются большинством ученых, которые относят его книги к категории псевдонаучных. Фон Дэникена также обвиняли в фальсификации доказательств. В 1991 году ему присудили Шнобелевскую премию по литературе.

Шнобелевская премия — пародия на Нобелевскую премию. Это символическая награда, которую вручают за достижения, «сначала заставившие людей смеяться, а затем задуматься».

