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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Дерипаска подал в суд на Минфин США
Олег Дерипаска решил судиться с министерством финансов США. Компании бизнесмена вывели из-под санкций после того, как бизнесмен заключил соглашение с американским ведомством. Нанесенный ему ущерб бизнесмен оценил в $7,5 млрд
Олег Дерипаска (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина, документ направлен в суд округа Колумбия, соответствующий иск появился в судебной базе США. 

В иске бизнесмен заявляет, что стал «последней жертвой» политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд., что равно приблизительно 81% его состояния.

Санкции и включение его имени в «список олигархов» нанесли значительный ущерб репутации и финансовому состоянию Дерипаски, говорится в документе. Обвинения OFAC, касающиеся связей с российскими властями и криминальной деятельности в иске названы безосновательными.

Ответчиками выступают Минфин США и его руководитель Стивен Мнучин, а также Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и его глава Андреа Гаки. Дерипаска через суд требует убрать его имя из санкционного списка, не называть его олигархом, раскрыть доказательную базу, которую использовали при введении санкций, и оплатить услуги его адвокатов. Кроме того, он хочет, чтобы ответчики отказались от всех заявлений о его действиях, если речь не идет о причинах, по которым бизнесмена внесли в санкционный список.

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Материал дополняется.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Олег Дерипаска
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