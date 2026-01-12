 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ozon ограничил продажу ветпрепаратов из-за отравлений подростков

Ozon ограничил продажу ветеринарных препаратов из-за отравлений среди подростков

Маркетплейс Ozon снял с витрины некоторые ветеринарные препараты из-за сообщений о массовых отравлениях подростков. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

«Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы», — сообщили агентству в пресс-службе.

Ozon ограничил доступ несовершеннолетним к покупке конфет с алкоголем
Бизнес
Фото:Sebastien Nogier / EPA / ТАСС

Ранее телеграм-канал «Москва сегодня» сообщил о массовых отравлениях подростков ветеринарными препаратами с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. Школьники заказывают таблетки на маркетплейсах и в комментариях рассказывают об опыте употребления, пишет телеграм-канал. В публикации отмечается, что сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) призвали ввести возрастные ограничения на товары.

В начале декабря Ozon ограничил доступ к продаже конфет с алкоголем для несовершеннолетних пользователей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
отравление Ozon Препараты
Материалы по теме
В Шерегеше бар приостановил работу после данных об отравлениях туристов
Общество
В Москве начали расследование отравлений в Центральном университете
Общество
Минздрав Якутии сообщил о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах Политика, 01:08
Куда можно поехать прямо сейчас без визы. Инфографика Общество, 01:04
Ozon ограничил продажу ветпрепаратов из-за отравлений подростков Общество, 00:33
«Барселона» второй раз подряд победила «Реал» в финале Суперкубка Испании Спорт, 00:21
Сергей Шишкарев оказался фигурантом расследования в ОАЭ Бизнес, 11 янв, 23:55
Зеленский призвал Европу передать Украине ракеты для ПВО Политика, 11 янв, 23:49
Минобороны Британии раскрыло детали проекта разработки ракет для Украины Политика, 11 янв, 23:42
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты Политика, 11 янв, 23:28
Умерла одна из старейших россиянок Нафиза Жарылгапова Общество, 11 янв, 22:51
Власти США не предоставили нефтекомпаниям гарантии в Венесуэле Политика, 11 янв, 22:39
Наследник шаха Ирана заявил о готовности вернуться в страну Политика, 11 янв, 22:33
«Манчестер Юнайтед» впервые за 44 года вылетел на старте обоих Кубков Спорт, 11 янв, 22:04
«Реал» включил Мбаппе в запас на финал Суперкубка Испании Спорт, 11 янв, 21:46
Москвичей предупредили о 30-градусных морозах во второй половине января Город, 11 янв, 21:41