Ozon ограничил продажу ветпрепаратов из-за отравлений подростков

Маркетплейс Ozon снял с витрины некоторые ветеринарные препараты из-за сообщений о массовых отравлениях подростков. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

«Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы», — сообщили агентству в пресс-службе.

Ранее телеграм-канал «Москва сегодня» сообщил о массовых отравлениях подростков ветеринарными препаратами с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. Школьники заказывают таблетки на маркетплейсах и в комментариях рассказывают об опыте употребления, пишет телеграм-канал. В публикации отмечается, что сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) призвали ввести возрастные ограничения на товары.

В начале декабря Ozon ограничил доступ к продаже конфет с алкоголем для несовершеннолетних пользователей.