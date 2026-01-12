В США начали уголовное расследование в отношении главы ФРС

Уголовное расследование связано с расходами на ремонт штаб-квартиры ФРС, пишет NYT. Пауэлл счел, что дело в критике со стороны Трампа из-за денежно-кредитной политики ФРС

Джером Пауэлл (Фото: Andrew Thomas / CNP / Global Look Press)

Прокуратура США в округе Колумбия начала уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в связи с реконструкцией штаб-квартиры регулятора в Вашингтоне и подозрениями, что Пауэлл солгал о масштабах проекта, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников, проинформированных о ситуации.

По их словам, расследование, которое включает анализ публичных заявлений Пауэлла и изучение отчетов о расходах, было одобрено в ноябре прокурором округа Колумбия Жанин Пирро в ноябре. NYT отмечает, что Пирро — «давняя союзница» президента Дональда Трампа, а расследование является «новым крупным юридическим фронтом» против Пауэлла.

Сам Пауэлл в опубликованном на сайте ФРС обращении заявил, что Минюст США в пятницу направил регулятору повестки в суд большого жюри, «угрожая предъявлением уголовного обвинения в связи с моими показаниями перед банковским комитетом сената в июне прошлого года», которые касались в том числе реконструкции штаб-квартиры ФРС.

«Я глубоко уважаю верховенство закона и подотчетность в нашей демократии. Никто, и уж точно не председатель Федеральной резервной системы, не может быть выше закона. Но эти беспрецедентные действия следует рассматривать в более широком контексте угроз администрации и продолжающегося давления», — сказал Пауэлл.

По его мнению, действия Минюста не связаны с реконструкцией зданий ФРС или показаниями Пауэлла в конгрессе, а являются следствием того, что регулятор проводит денежно-кредитную политику, исходя из своей оценки того, что «послужит интересам общества, а не на предпочтениях президента». «Речь идет о том, сможет ли ФРС продолжать устанавливать процентные ставки, основываясь на фактических данных и экономических условиях, или же вместо этого денежно-кредитная политика будет определяться политическим давлением или запугиванием», — считает Пауэлл.

Он пообещал продолжить работу в ФРС и «честно и гордо служить американскому народу».

Пауэлл состоит в совете управляющих ФРС с 2012 года, членов назначают на 14 лет. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года.

Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за отказ снизить кредитную ставку — с декабря 2024 года по сентябрь 2025-го она сохранялась на уровне 4,5%. В сентябре ФРС решила снизить ставку до 4,25%, в октябре — до 4%, а в декабре ее снизили до 3,75%, что стало минимальным значением с ноября 2022 года.

Эти решения принимались на фоне заявлений Трампа о недовольстве ФРС и Пауэллом. Летом 2025 года они поспорили на камеру о размере расходов на ремонт зданий ФРС, который обошелся бюджету в $3,1 млрд. Президент США заявил о планах подать иск к Пауэллу из-за этого. «Три миллиарда долларов за работу, которая должна была стоить 50 миллионов долларов. Не хорошо!» — подчеркнул он.

Также появлялись сообщения о том, что Трамп намерен отправить Пауэлла в отставку. Президент США сначала опровергал такие планы, однако затем заявлял, что примет решение о преемнике главы ФРС. В декабре Трамп назвал среди кандидатов на этот пост главу Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета и бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша.