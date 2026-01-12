CNN узнал возможные варианты действий США в отношении Ирана

Вашингтон рассматривает вариант с ударами по иранским военным, однако там опасаются, что это может привести к сплочению граждан вокруг правительства, сообщает CNN. Среди возможных действий — кибератаки, санкции и отправка Starlink

Президент США Дональд Трамп рассматривает ряд возможных вариантов действий в отношении Ирана в связи с охватившими страну массовыми протестами, сообщили источники CNN и NBC среди американских чиновников.

По их данным, Трампу в последние дни представили несколько предварительных планов действий: от возможных ударов до вариантов, не влекущих военных действий. Как рассказали собеседники CNN, среди вариантов с применением силы — удары по иранским службам безопасности. Однако в администрации есть опасения, что подобные действия приведут к «непреднамеренному сплочению иранского народа в поддержку правительства» или вынудят Иран принять ответные меры с применением собственной военной силы, отмечает CNN.

Также Трамп рассматривает действия, направленные против иранских властей, которые не подразумевают военных ударов, сообщают источники телеканала. Среди таких вариантов — кибератаки против иранских военных или правительственных объектов, что, по словам одного из чиновников, может подорвать усилия по подавлению протестов.

Предварительные планы также включают введение новых санкций против иранских политиков или таких секторов экономики страны, как энергетика и банковское дело. Кроме того, Вашингтон изучает возможность предоставления технологий, например, Starlink, для расширения доступа к интернету в Иране после введения ограничений местными властями. Об этом ранее писала The Wall Street Journal (WSJ).

Собеседники CNN говорят, что Трамп рассматривает различные варианты, направленные против иранских властей, поскольку он «надеется выполнить обещание помочь протестующим в стране».

Источники WSJ сообщили, что на вторник, 13 января, запланирована встреча Трампа с высокопоставленными чиновниками его администрации, которая будет посвящена обсуждению действий в отношении Ирана. По данным издания, помимо военных ударов, кибератак против военных и правительственных объектов и введения санкций, среди вариантов также может быть «активизация антиправительственных источников в Интернете».

Cобеседники CNN отмечают, что Трамп еще не принял окончательного решения, но серьезно рассматривает возможность применения мер из-за роста числа жертв беспорядков в Иране. Высокопоставленный чиновник Белого дома подчеркнул, что возможные планы не предусматривают ввода американских войск в Иран.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку. Впоследствии протесты охватили и другие города.

По данным иранской правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency), которые приводит Reuters, в ходе беспорядков уже погибли 490 митингующих и 48 сотрудников службы безопасности. Кроме того, более 10 тысяч протестующих были арестованы за две недели. При этом, по информации иранского госагентства Tasnim, в ходе беспорядков погибли 109 сотрудников служб безопасности.

Иранские власти объявили трехдневный траур по погибшим в ходе протестов. Также они призвали граждан страны принять участие в акции «Национальная солидарность и уважение к миру и дружбе», которая пройдет 12 января. С призывом выходить на улицы выступал и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Трамп 2 января заявил о готовности США вмешаться в ситуацию, если протесты в Иране будут подавляться с помощью силы. «Если Иран будет стрелять и жестоко расправляться с мирными протестующими, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы вооружены и готовы к бою», — сообщил он. Позднее Трамп пригрозил Ирану «сильным ударом» в случае убийства протестующих.

Иранские власти заявляют, что беспорядки в стране организовали США и Израиль.