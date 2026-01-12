Куда можно поехать прямо сейчас без визы. Инфографика
Россияне без визы, собравшись в последний момент и прямо сейчас, могут поехать в общей сложности в 114 стран. Сроки оформления виз в каждую из них разнятся, но сроки свободного безвизового пребывания составляют от 30 до 90 дней. Однако есть и страны, где можно находится без визы дольше, а есть где меньше. Карта безвизового пространства — в инфографике РБК.
