Общество⁠,
0

Куда можно поехать прямо сейчас без визы. Инфографика

Появилась карта стран с безвизовыми поездками россиян

Россияне без визы, собравшись в последний момент и прямо сейчас, могут поехать в общей сложности в 114 стран. Сроки оформления виз в каждую из них разнятся, но сроки свободного безвизового пребывания составляют от 30 до 90 дней. Однако есть и страны, где можно находится без визы дольше, а есть где меньше. Карта безвизового пространства — в инфографике РБК.

У Иордании начал действовать безвиз с Россией. Куда еще можно поехать
Общество

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Мария Лозовая Мария Лозовая, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
При участии
София Шошина, Валентина Шварцман, Екатерина Постникова, Мария Васильева
визы россиянин путешествия поездки горящие туры
