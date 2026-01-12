 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Юристы рассказали, какое наказание может грозить за незаконную пристройку

За незаконную пристройку может последовать штраф или лишение свободы
Чтобы возвести пристройку к многоквартирному дому (МКД), собственник должен получить согласие других жильцов и согласовать работы с местными властями, в противном случае предусмотрен штраф, рассказали РБК опрошенные юристы. Если же владелец попытается подделать разрешение, ему может грозить уголовная ответственность.

Споры из-за незаконных построек лежат на стыке жилищного, градостроительного, земельного и гражданского законодательства, сообщил РБК доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса, возведение пристройки попадает под определение реконструкции. В соответствии со статьями 36 и 44 Жилищного кодекса, для проведения реконструкции в МКД нужно согласие всех жильцов в доме, отраженное в решении общего собрания собственников. Если такого согласия нет, постройка является самовольной. В таком случае предусмотрено наложение административного штрафа и снос самой пристройки.

«Признание пристройки законной — довольно нелегкий и трудоемкий процесс. Для того, чтобы признать пристройку законной, необходимо предпринять ряд действий, таких как сбор технических и проектных документов, согласие других жильцов (соседей), подача заявления на рассмотрение у местных органов власти и иные дополнительные действия при необходимости», — рассказала РБК доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета при правительстве Анна Бердникова.

В конце ноября Мещанский суд Москвы признал незаконным распоряжение Мосжилинспекции о согласовании перепланировки в элитном жилом комплексе Wine House на Садовнической улице. Он установил, что одна из жительниц дома пристроила веранду к своей квартире, которую Мосжилинспекция классифицировала как «перепланировку». При этом в документах на согласование перепланировки были обнаружены свыше 70 поддельных подписей жильцов.

Как отметила Бердникова, комментируя этот случай, за подделку подписей соседей владельца квартиры могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. «За подобные деяния наказания могут быть весьма суровыми, начиная от штрафа и вплоть до лишения свободы, если будет доказано мошенничество», — добавила она.

В свою очередь, Семеновский напомнил, что ответственность за подделку подписей предусмотрена статьей 327 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до двух лет. Он также подчеркнул, что сейчас в Госдуму на рассмотрение поступил законопроект, подразумевающий введение новой профильной статьи в Уголовный кодекс — 185.7 «Фальсификация решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме».

