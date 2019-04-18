Минфин назвал главные проблемы борьбы с американскими санкциями

В вопросах противодействия западным санкциям возникают проблемы. Среди них — чрезмерное закрытие информации о российских компаниях и трудности с переходом на рубль в международных расчетах, рассказал профильный чиновник Минфина

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Одно из основных направлений, которыми занимается созданный в прошлом году «санкционный» департамент Минфина, — засекречивание информации российскими компаниями. Другое — отсутствие стимулов для перехода на нацвалюту в международных расчетах. Об этом на конференции компании Refinitiv в Москве рассказал директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

«Многие российские компании даже здесь, на территории Российской Федерации, не хотят взаимодействовать с российскими компаниями, включенными в список SDN [американский список заблокированных лиц]», — сказал Тимофеев. Закрытие информации подсанкционных компаний, которое должно стать одним из способов борьбы с этим, уже охватывает крупные сделки, сделки с заинтересованностью, структуру акционеров подсанкционных компаний, напомнил он. Все, что может подпасть под критерий «значительных транзакций» (significant transactions), о которых говорится в американском санкционном законодательстве, уже при желании можно скрыть, отметил чиновник.

«В этом есть проблема. Потому что мы в России строили открытое общество [...]. А теперь нам приходится жертвовать этим. Это вынужденное решение. И здесь возникают проблемы, в том числе правоприменения», — заявил Тимофеев.

В начале апреля правительство утвердило перечень сведений из 18 пунктов, которые российские компании и банки смогут засекретить, чтобы снизить ущерб от санкций. Среди них ключевые данные — о руководстве, активах, структуре владения и т.д.