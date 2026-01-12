Суд сохранил арест на бриллиант стоимостью более ₽12 млн по делу о взятке

Суд в Москве сохранил арест на бриллиант размером более 10 карат и стоимостью более 112 млн руб., который ранее изъяли у председателя совета директоров компании «Таможенный брокер спецсвязи» (ТБСС) Сергея Хирьякова, оштрафованного за дачу взятки чиновнику Федеральной таможенной службы (ФТС). Драгоценный камень передадут следствию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Сохранить арест на имущество Хирьякова С. А.: бриллиант (природный алмаз в обработанном виде) со следующими характеристиками: Full Round Cut D/IF 10,02 ct; polish — excellent, symmetry — excellent, fluorescence — none, стоимостью 112 192 217 рублей, — передав его в распоряжение СУ УМВД России по Одинцовскому городскому органу», — сказано в приговоре.

Ранее суд признал Сергея Хирьякова и Александра Раковского виновными в даче крупной взятки (ст. 291 УК), им назначили штраф в размере семидесятикратной суммы взятки в размере 165,2 млн руб. При этом суд учел время нахождения фигурантов под стражей и запретом определенных действий, снизив сумму штрафа на 2 млн руб. Хирьяков и Раковский вину признали, до вступления приговора в силу они пробудут под подпиской о невыезде. Как установил суд, фигуранты от имени ООО «ТБСС» вступили в сговор, направленный на дату взятки чиновнику ФТС в обмен на особые условия таможенного оформления и контроля. Сотрудник ФТС сообщил о схеме в правоохранительные органы. Позднее Раковский в своем рабочем кабинете в офисе ТБСС передал ему 2,36 млн руб. взятки.

Кроме того, суд сохранил арест на один из банковских счетов Хирьякова, где хранится более 195,5 млн руб. Мера будет действовать до исполнения приговора.

При этом при вступлении приговора в законную силу с других активов бизнесмена снимут обеспечительные меры, наложенные в начале следствия. Под арестом находятся:

объекты недвижимости общей стоимостью 100 млн руб. (в том числе квартира в центре Москвы за 47 млн руб. и земельный участок в центре Сочи за 23 млн руб.);

10 банковских счетов Хирьякова, общая сумма которых достигает 47 млн руб.;

изъятые у Хирьякова деньги (около 700 тыс. руб, почти €2 тыс. и $18,6 тыс.);

210 коллекционных монет Хирьякова из золота, платины и серебра общей стоимостью около 80 млн руб.

Суд также сохранил арест на два автомобиля Раковского, его банковские счета и принадлежащую ему недвижимость в Москве и Клину. Общая сумма всех его арестованных активов составляет около 37 млн руб.