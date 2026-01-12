«Барселона» второй раз подряд победила «Реал» в финале Суперкубка Испании

«Барселона» победила «Реал» и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании

Матч прошел в Джидде и завершился со счетом 3:2. «Барселона» выиграла Суперкубок в 16-й раз в истории и третий раз за четыре года

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

«Барселона» победила мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия).

Матч завершился со счетом 3:2. Рафинья из «Барселоны» оформил дубль (36 и 73 минуты), также среди победителей отличился Роберт Левандовски (45+4). Из игроков «Реала» голы забили Винисиус Жуниор (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6).

Каталонский клуб в 16-й раз выиграл трофей (рекорд), у мадридской команды 13 титулов. Соперники в четвертый раз подряд разыграли трофей между собой, в 2023 и 2025 годах его также взяли каталонцы.

Суперкубок Испании с 2020 года разыгрывается с участием четырех команд. В этом году в полуфинале «Реал» победил «Атлетико» (2:1), а «Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао (5:0).

В чемпионате Испании «Барселона» после 19 туров занимает первое место (49 очков), «Реал» — второе (45). В конце октября мадридский клуб победил «Барселону» в 10-м туре чемпионата со счетом 2:1.