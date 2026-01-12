 Перейти к основному контенту
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 32 x 17 2 1,04 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,01 x 30 2 200 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 1,04 x 11,5 2 100 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 10,5 x 1,1 2 9,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 10,5 x 1,04 2 22 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,13 x 9 2 17 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,8 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

«Барселона» второй раз подряд победила «Реал» в финале Суперкубка Испании

«Барселона» победила «Реал» и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании
Матч прошел в Джидде и завершился со счетом 3:2. «Барселона» выиграла Суперкубок в 16-й раз в истории и третий раз за четыре года
Главный тренер &laquo;Барселоны&raquo; Ханси Флик
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

«Барселона» победила мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия).

Матч завершился со счетом 3:2. Рафинья из «Барселоны» оформил дубль (36 и 73 минуты), также среди победителей отличился Роберт Левандовски (45+4). Из игроков «Реала» голы забили Винисиус Жуниор (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6).

Каталонский клуб в 16-й раз выиграл трофей (рекорд), у мадридской команды 13 титулов. Соперники в четвертый раз подряд разыграли трофей между собой, в 2023 и 2025 годах его также взяли каталонцы.

Суперкубок Испании с 2020 года разыгрывается с участием четырех команд. В этом году в полуфинале «Реал» победил «Атлетико» (2:1), а «Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао (5:0).

В чемпионате Испании «Барселона» после 19 туров занимает первое место (49 очков), «Реал» — второе (45). В конце октября мадридский клуб победил «Барселону» в 10-м туре чемпионата со счетом 2:1.

