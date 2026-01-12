 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

WSJ рассказала, как «доктрина Донро» Трампа влияет на инвестиции

WSJ: инвесторы стремятся извлечь выгоду из объявленной Трампом «доктрины Донро»
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Инвесторы хотят извлечь выгоду из планов Трампа по доминированию в Западном полушарии, пишет WSJ. После операции с захватом Мадуро растет интерес к инвестициям в Венесуэле, также инвесторы присматриваются к долгам Кубы и Колумбии

Инвесторы стремятся извлечь выгоду из планов администрации Дональда Трампа по расширению влияния в Западном полушарии, пишет The Wall Street Journal, называя это «торговлей Донро».

Эти планы называют «доктриной Донро» по аналогии с доктриной Монро — внешнеполитической программой пятого президента США Джеймса Монро. В ней обе части американского континента провозглашались зоной, закрытой для европейской колонизации, и, по сути, объявляла США доминирующей силой в Западном полушарии. В декабре Вашингтон обновил стратегию нацбезопасности, в которой говорилось, что США продолжат применять эту доктрину.

После проведенной 3 января операции, в ходе которой американские войска захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой, Трамп объявил, что США будут управлять Венесуэлой. Исполняющим обязанности главы государства стала вице-президент Делси Родригес. Администрация США намерена продавать венесуэльскую нефть, а полученные средства будет контролировать сам Трамп. Также американский лидер хочет, чтобы крупный бизнес инвестировал в восстановление нефтяного сектора Венесуэлы.

Как сообщает WSJ, Венесуэла была для инвесторов «запретной зоной» из-за многочисленных санкций США, политических репрессий и плохим управлением в экономике, что привело к самому низкому уровню стоимости облигаций. Однако после операции с захватом Мадуро инвесторы надеются на реструктуризацию госдолга Венесуэлы, восстановление нефтяного сектора страны и появлению инвестиционных возможностей в различных отраслях, которые пришли в упадок при Мадуро.

Так, консалтинговая компания Signum Global Advisors планирует поездку в Венесуэлу для оценки инвестиционных перспектив, а ее клиенты «заваливают» фирму запросами принять участие в этой поездке, заявил председатель правления Чарльз Майерс. Другие компании проводят собственные исследования: например, партнер Tribeca Investment Partners Бен Клири рассказал, что его компания заинтересована в «огромных неиспользованных минеральных ресурсах» Венесуэлы и планирует направить команду, которая в течение нескольких месяцев проведет оценку переходного периода.

Некоторые хедж-фонды и инвесткомпании проявляют интерес к арбитражным искам против Венесуэлы от корпораций. Например, компания Carronade Capital Management начала рассматривать подобные инвестиции в конце 2025 года, когда США усилили свое военное присутствие в Карибском бассейне, рассказал партнер фирмы Энди Тейлор.

Куба отвергла обвинения Трампа в вымогательстве денег Венесуэлы
Политика
Фото:Norlys Perez / Reuters

Хедж-фонд Canaima Capital Management начал делать ставку на венесуэльский долг более пяти лет назад и, по словам соучредителя Селестино Аморе, недавно багодаря этим инвестициям увеличил свой капитал в своем фонде глобальных возможностей (global opportunities fund) на 150% по сравнению с прошлым годом. «Для нас это только начало, начало гораздо более масштабной торговли», — сказал Аморе.

Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп «открывает эру исторического экономического сотрудничества в Западном полушарии, которое принесет пользу как американцам, так и венесуэльцам».

Инвесторы также присматриваются к долгам Колумбии и Кубы на фоне заявлений Трампа о проблемах государств после операции в Венесуэле. «Люди смотрят на Кубу, ожидая, что упадет следующая костяшка домино», — сказал Ли Робинсон, основатель лондонского хедж-фонда Altana Wealth.

Кроме того, растет стоимость облигаций Гренландии на фоне заявлений Трампа о необходимости контроля США за островом — акции банка Гренландии в этом году выросли на 42%, что говорит об ожидании инвестиционного бума, пишет WSJ.

Партнер управляющей активами швейцарской компании Erlen Capital Management Бруно Шеллер подчеркнул, что многие хедж-фонды рассматривают текущую ситуацию «не столько как единичную сделку, сколько как начало новых возможностей: новые изменения режима, новые политические потрясения, больше принудительных продавцов и больше мер контроля за движением капитала».




Полина Мартынова Полина Мартынова
Венесуэла Дональд Трамп доктрина Инвестиции
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
