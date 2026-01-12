Трамп заявил о контактах с Кубой после слов о скором «падении»

США контактируют с властями Кубы по вопросам сделки между Вашингтоном и Гаваной. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

«Вы это скоро узнаете. Мы говорим с Кубой. И вы это скоро узнаете», — сказал американский президент, отвечая на вопрос, какую сделку Вашингтон хочет заключить с Гаваной.

Трамп также допустил, что «в какой-то момент» он встретится с Делси Родригес, которая исполняет обязанности президента Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро американскими военными. Ранее испанская газеты ABC со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что Родригес направила запрос на поездку в Вашингтон на следующей неделе. Вице-президент Венесуэлы по коммуникациям Фредди Няньес в ответ заявил, что политик не планирует зарубежных поездок в ближайшее время.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов доставили в США и отправили под стражу. Их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

На фоне захвата Мадуро Трамп заявил, что Куба находится «в плачевном состоянии», а США хотят помочь ее народу. Позднее он добавил, что страна «вот-вот падет». Кроме того, Трамп отметил, что Куба «висит на волоске» и находится в «большой беде».

В воскресенье Трамп написал в соцсети Truth Socials, что Куба много лет жила за счет денег и нефти, которую поставляла на остров Венесуэла, но теперь останется без венесуэльских ресурсов. Он также обвинил кубинское правительство в вымогательстве средства у властей Венесуэлы. В ответ Куба отвергла обвинения, а президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что США нападают на Кубу уже 66 лет, при этом она никому не угрожает.