 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп заявил о контактах с Кубой после слов о скором «падении»

Трамп: США контактируют с Кубой по поводу сделки
Сюжет
Военные США захватили Мадуро

США контактируют с властями Кубы по вопросам сделки между Вашингтоном и Гаваной. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

«Вы это скоро узнаете. Мы говорим с Кубой. И вы это скоро узнаете», — сказал американский президент, отвечая на вопрос, какую сделку Вашингтон хочет заключить с Гаваной.

Трамп также допустил, что «в какой-то момент» он встретится с Делси Родригес, которая исполняет обязанности президента Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро американскими военными. Ранее испанская газеты ABC со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что Родригес направила запрос на поездку в Вашингтон на следующей неделе. Вице-президент Венесуэлы по коммуникациям Фредди Няньес в ответ заявил, что политик не планирует зарубежных поездок в ближайшее время.

Президент Кубы заявил о готовности страны защищать свою свободу
Политика
Мигель Диас-Канель

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов доставили в США и отправили под стражу. Их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

На фоне захвата Мадуро Трамп заявил, что Куба находится «в плачевном состоянии», а США хотят помочь ее народу. Позднее он добавил, что страна «вот-вот падет». Кроме того, Трамп отметил, что Куба «висит на волоске» и находится в «большой беде».

В воскресенье Трамп написал в соцсети Truth Socials, что Куба много лет жила за счет денег и нефти, которую поставляла на остров Венесуэла, но теперь останется без венесуэльских ресурсов. Он также обвинил кубинское правительство в вымогательстве средства у властей Венесуэлы. В ответ Куба отвергла обвинения, а президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что США нападают на Кубу уже 66 лет, при этом она никому не угрожает.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дональд Трамп Куба контакты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Президент Кубы заявил о готовности страны защищать свою свободу
Политика
Куба отвергла обвинения Трампа в вымогательстве денег Венесуэлы
Политика
Трамп заявил, что Куба останется без денег от венесуэльской нефти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Welt сообщила о катастрофической ситуации с энергетикой в Киеве Политика, 05:55
Во Внуково сообщили о прибытии багажа рейса из Дубая спустя сутки Общество, 05:09
Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта Политика, 04:52
Трамп заявил о контактах с Кубой после слов о скором «падении» Политика, 04:51
В США начали уголовное расследование в отношении главы ФРС Политика, 04:35
Умер автор книг об инопланетном влиянии на человечество Эрих фон Дэникен Общество, 04:26
Какое падение цен на удобрения спрогнозировали аналитики. Инфографика Бизнес, 04:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп не исключил удара по Ирану для поддержки протестующих Политика, 03:49
Бразилия отказалась от защиты посольства Аргентины в Каракасе Политика, 03:16
WSJ рассказала, как «доктрина Донро» Трампа влияет на инвестиции Финансы, 03:12
Юристы рассказали, какое наказание может грозить за незаконную пристройку Общество, 03:02
В Киеве прогремели взрывы Политика, 02:52
Суд сохранил арест на бриллиант стоимостью более ₽12 млн по делу о взятке Общество, 01:53
CNN узнал возможные варианты действий США в отношении Ирана Политика, 01:22