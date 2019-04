Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

В Южной Азии в результате действий смертников погибли более 200 человек

В день католической Пасхи на Шри-Ланке в христианских церквях и крупных гостиницах прогремели восемь взрывов. Погибли более 200 человек. Ответственность за теракт, беспрецедентный за последние десять лет, никто пока не взял

Фото: Chamila Karunarathne / AP

​Взрывы во время службы

Утром в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке в общественных местах прогремело несколько взрывов. Число жертв исчисляется сотнями. По предварительным данным властей, атаки были скоординированы, в них принимали участие террористы-смертники.

Взрывы прозвучали в столице страны Коломбо и ее пригородах, городе Негомбо неподалеку и в городе Баттикалоа на восточном побережье острова, три — в католических церквях, где в это время шла пасхальная служба. Самая смертоносная атака, судя по свидетельствам очевидцев, произошла в церкви Святого Себастьяна в Негомбо, пишет The New York Times. Взрывные устройства были приведены в действие также в храме Святого Антония в центре столицы и в церкви Сиона в Баттикалоа. Храм Святого Антония — одно из главных мест поклонения католиков Шри-Ланки (при этом в стране преимущественно буддистское население). Он построен в XIX веке на месте более ранней церкви, заложенной еще в XVI веке, в нем хранится фрагмент языка святого Антония Падуанского. «В церкви текли реки крови», — сказал The New York Times один из очевидцев.

Отели Shangri-La, Cinnamon Grand, Kingsbury и Tropical Inn, которые также стали объектами предполагаемой террористической атаки, популярны среди иностранных туристов. Cinnamon Grand расположен рядом с резиденцией премьер-министра страны. Взрывное устройство сработало в ресторане, погиб по меньшей мере один человек, сообщает портал The Hindustan Times. В отеле Shangri-La фотограф агентства AFP видел большие разрушения в зале ресторана на втором этаже, сообщает портал. Проживающая в Коломбо уроженка России рассказала РБК, что в гостиницах в это время проходили праздничные пасхальные завтраки.

По данным властей на вечер 21 апреля, от взрывов погибли по меньшей мере 215 человек, из которых около 30 — иностранцы, в больницах находятся по меньшей мере 450 пострадавших. В ходе начавшейся операции по поиску организаторов взрывов были арестованы семь человек, трое полицейских были убиты во время рейда в одном из домов в Коломбо, сообщили местные СМИ.

Видео: Lankasri News

В ассоциации «Турпомощь» РБК сообщили, что организованных групп россиян в Шри-Ланке нет, но есть немало граждан России, которые приехали туда самостоятельно. Местный житель Намал рассказал РБК, что в результате нападений 21 апреля семья одного из его друзей полностью погибла — все семь человек. Отдыхающий на юго-западе Шри-Ланки в Хиккадуве Сергей Алексеев рассказал РБК, что именно на этом курорте много туристов из России и стран СНГ. По его словам, после наступления комендантского часа работают лишь некоторые кафе: «Паники нет, местные предупреждают туристов о ситуации».

В стране введен комендантский час, приостановлено железнодорожное сообщение, ограничен доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам. Также перенесены запланированные на 22 апреля школьные экзамены, сообщил местный портал News First. Координирует работу властей премьер-министр Ранил Викрамасингхе, так как президент Майтрипала Сирисена 21 апреля находился с визитом за рубежом.

Ответственность пока никто не взял

Из 22 млн жителей Шри-Ланки 70% — буддисты, 12,6% — индуисты, 9,7% — мусульмане, 7,6% — католики (по данным местной переписи населения на 2012 год).

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаки. После завершения в 2009 году гражданской войны, продлившейся 26 лет и унесшей жизни по меньшей мере 100 тыс. человек, в стране было относительно спокойно. Противостоявшие правительственным частям во время войны члены тамильского повстанческого движения «Тигры освобождения Тамил-Илама» (движение боролось за создание независимого тамильского государства) в основном индуисты, при этом «тигры» не выдвигали религиозных требований, хотя периодически упоминались в сообщениях ЦРУ о террористической активности в Шри-Ланке. По сведениям американской спецслужбы, сейчас «тигры» концентрируются в основном на востоке страны, эпизодически планируя атаки.

​В воскресенье агентство AFP сообщило, что 11 апреля глава шри-ланкийской полиции рассылал высокопоставленным офицерам письмо-предупреждение о готовящейся атаке на католические церкви. Он ссылался на данные иностранной разведки, как возможные организаторы атаки назывались члены мусульманского радикального движения National Thowheeth Jama’ath.

Все последние случаи насилия в Шри-Ланке на религиозной почве касались преимущественно акций буддистских монахов в отношении мусульманских и христианских объектов. В прошлом году было задокументировано 86 случаев дискриминации, угроз и насилия в отношении христиан, сообщил Национальный христианский евангелический альянс Шри-Ланки (представляет 200 церквей и других церковных организаций). В этом году — 26 случаев, в том числе со стороны радикальных буддистов. В частности, 29 января шесть буддистов-радикалов напали на дом христианского священника в провинции Наттандия, когда тот был в отъезде.

В докладе Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире за 2018 год говорилось: некоторые христианские общины Шри-Ланки жаловались на то, что власти мешали им собираться, называя такие встречи незаконными.

Были ли авторами атаки на острове террористы-джихадисты или нет, пока неясно, но они провели сложную операцию, что показывает: преступники обладают необходимыми навыками или получили инструктаж со стороны профессионалов, отмечает The Sunday Times. Сами по себе теракты напоминают те, что прошли в Вербное воскресенье в Египте в 2017 году (погибли 45 человек) и на Пасху в 2016-м в пакистанском Лахоре (погибли 72 человека); а то, что они прошли в нескольких городах, делает их похожими на атаки в Мумбае 2008 года, отмечает Jerusalem Post. Ответственность за атаку в Лахоре, целью которой стали христиане, взял пакистанский «Талибан», за атаку в Египте — запрещенная в России ИГ.

Власти Шри-Ланки уже предупредили, что атаки 21 апреля окажут негативное влияние на экономику государства. «Вы увидите снижающийся тренд в экономике. Туризм пострадает», — заявил Ранил Викрамасингхе (цитата по Bloomberg). Атаки будут ударом по туристической индустрии и окажут влияние на стабильности рупии, полагает Адриан Перера из Equicapital Investments (работает в Коломбо).

Согласно последним официальным данным, в 2017 году Шри-Ланку посетили 2,116 млн иностранных туристов, которые в среднем проводили на острове по десять дней. Вклад туризма в ВВП страны составил 4,5%.