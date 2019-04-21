«Турпомощь» заявила об отсутствии организованных туристов на Шри-Ланке

Организованных туристов из России на Шри-Ланке, где произошли шесть взрывов в церквях и отелях, нет. Об этом РБК сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко со ссылкой на данные туроператоров, которые работают по этому направлению.

При этом он не исключил, что в стране есть самостоятельные туристы. «Но места произошедшего не так популярны, скажем так, у российских туристов», — добавил Осауленко.

Ранее посол России на Шри-Ланке Юрий Материй сообщил, что по предварительной информации, россиян среди жертв и раненых нет.

Взрывы в трех католических церквях Шри-Ланки прогремели утром 21 апреля, когда жители отмечали там Пасху. Кроме того, сработали взрывные устройства в трех столичных отелях.