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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил о двух перехваченных дронах в поселке в Курской области

Старовойт: средства РЭБ перехватили два дрона в поселке Тим в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили два украинских беспилотника самолетного типа в поселке Тим Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Один из дронов упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов.

В регионе с вечера 10 мая действует режим опасности атаки беспилотников. После его объявления дрон сбили в Медвенском районе. О пострадавших и разрушениях Старовойт не сообщал.

В Курской области сбили беспилотник
Политика

После начала военной операции России на Украине Курская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

Старовойт сообщил о двух перехваченных дронах в поселке в Курской области
Старовойт сообщил о двух перехваченных дронах в поселке в Курской области

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Курская область беспилотники дроны Роман Старовойт ВСУ
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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