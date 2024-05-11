Старовойт: средства РЭБ перехватили два дрона в поселке Тим в Курской области

Старовойт сообщил о двух перехваченных дронах в поселке в Курской области

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили два украинских беспилотника самолетного типа в поселке Тим Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Один из дронов упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов.

В регионе с вечера 10 мая действует режим опасности атаки беспилотников. После его объявления дрон сбили в Медвенском районе. О пострадавших и разрушениях Старовойт не сообщал.

После начала военной операции России на Украине Курская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.