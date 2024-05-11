 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Харькове произошли взрывы

«Суспільне»: в Харькове произошли взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове раздались взрывы, сообщили «Суспільне» и «РБК Украина».

В регионе объявлена воздушная тревога.

Ночью накануне, 10 мая, мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о серии взрывов в городе. Глава областной администрации Олег Синегубов позднее написал о еще одном взрыве в городе Дергачи Харьковского района.

В Харькове и Николаевской области Украины прозвучали взрывы
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харькове произошли взрывы
В Харькове произошли взрывы

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Харьков Украина взрывы
Материалы по теме
В Харькове и Николаевской области Украины прозвучали взрывы
Политика
Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области
Политика
Жителей Волчанска в Харьковской области эвакуируют
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
США увидели подготовку к наступлению на Харьков на фоне слов Зеленского Политика, 01:05
Пасечник сообщил, что нефтебазу в Ровеньках атаковали ракетами ATACMS Политика, 01:03
В Харькове произошли взрывы Политика, 00:40
Джокович получил удар бутылкой по голове на «Мастерсе» в Риме Спорт, 00:19
Путин наградил орденом Дружбы молдавского депутата Марину Таубер Политика, 00:12
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 00:03
Ученые предупредили о начале мощнейшей за 20 лет магнитной бури Общество, 10 мая, 23:49
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Путин ввел новое звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ» Политика, 10 мая, 23:47
В поселке в Белгородской области взорвался беспилотник Политика, 10 мая, 23:35
Число погибших из-за атаки на нефтебазу в Ровеньках выросло до трех Политика, 10 мая, 23:15
Сбежавший польский судья вместо секретного документа выложил фото Туска Политика, 10 мая, 22:49
Пасечник сообщил об «объятой огнем» нефтебазе после атаки ВСУ Политика, 10 мая, 22:44
В Курской области сбили беспилотник Политика, 10 мая, 22:33
Reuters назвал сроки прибытия первых F-16 на Украину Политика, 10 мая, 22:17