В Харькове произошли взрывы
«Суспільне»: в Харькове произошли взрывы
В Харькове раздались взрывы, сообщили «Суспільне» и «РБК Украина».
В регионе объявлена воздушная тревога.
Ночью накануне, 10 мая, мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о серии взрывов в городе. Глава областной администрации Олег Синегубов позднее написал о еще одном взрыве в городе Дергачи Харьковского района.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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