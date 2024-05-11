В Харькове произошли взрывы

В Харькове раздались взрывы, сообщили «Суспільне» и «РБК Украина».

В регионе объявлена воздушная тревога.

Ночью накануне, 10 мая, мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о серии взрывов в городе. Глава областной администрации Олег Синегубов позднее написал о еще одном взрыве в городе Дергачи Харьковского района.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.