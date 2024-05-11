В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе звучат сирены ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

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