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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и окрестностях объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе звучат сирены ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

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Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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