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Ученые предупредили о начале мощнейшей за 20 лет магнитной бури

На Земле впервые за 20 лет началась сильная магнитная буря
На Земле началась магнитная буря одного из высших уровней (G4) впервые за 20 лет, предупредили ученые. Она может продлиться до конца выходных. Этому предшествовали несколько выбросов солнечной энергии

Вечером 10 мая высока вероятность начала сильной геомагнитной бури (G4), которая может продлиться до конца выходных, к Земле движутся по меньшей мере семь выбросов солнечной массы, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC).

Источник вспышки — большое сложное скопление пятен на Солнце, диаметр которого на данный момент в 16 раз превышает диаметр Земли, ожидается, что в будущем оно вызовет дополнительную активность.

С начала текущего солнечного цикла в 2019 году произошло три сильных геомагнитных бури (G4), последняя из них была кратковременной 23 марта. Портал Earth.com отмечает, что SWPC последний раз выпускала уведомление о G4 в 2005 году, что подчеркивает редкость явления. Последнее экстремальное геомагнитное явление (G5) произошло в 2003 году.

В Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил «РИА Новости» о начале сильной магнитной бури (G4). «Магнитная буря началась. Текущий уровень — G4. Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше, чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов», — сказал он.

В РАН предсказали магнитные бури на выходных после вспышек на Солнце
Общество
Фото:Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

8 мая в РАН сообщили о сильном выбросе солнечной массы в сторону Земли, которому предшествовала двойная вспышка на Солнце. Ученые предупредили, что солнечные массы подойдут к Земле 11 мая. Богачев утром 10 мая заявил, что на Земле впервые за 20 лет может произойти магнитная буря высшего уровня.

Исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин сообщил, что утром 10 мая на Солнце зарегистрировали четыре последовательные вспышки наивысшего класса X. По его словам, это стало «самым значительным проявлением солнечной активности за последние 20 лет». Родин добавил, что «каких-либо существенных последствий на Земле ожидать не стоит».

«Возможны кратковременные сбои в космической навигации и связи, вероятно, будут временные проблемы с управлением беспилотниками, однако большинство людей это вряд ли заметит. У жителей средней полосы, включая москвичей, появится шанс полюбоваться полярными сияниями», — сказал он.

Учены предупреждают, что магнитные бури могут вызывать сбои в работе энергосистем и навигации, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Что касается влияния на здоровье людей, этот аспект остается неизученным, но метеозависимым рекомендуют полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
магнитная буря вспышка на Солнце Солнце
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