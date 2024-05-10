Гладков: в поселке Пролетарский в Белгородской области взорвался беспилотник

В поселке в Белгородской области взорвался беспилотник

Украинский беспилотник атаковал поселок Пролетарский в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Дрон упал на территорию сельскохозяйственного предприятия и сдетонировал. По словам Гладкова, никто из мирных жителей не пострадал.

В результате атаки на предприятии повреждены три здания и две единицы техники.

После начала военной операции России на Украине Белгородская область и другие приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов.

В течение последних суток в Белгороде и Белгородском районе семь раз объявляли ракетную опасность.

Минобороны сообщило об уничтожении над регионом 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70, пяти управляемых авиабомб и одного дрона. Позднее в области сбили еще один беспилотник.