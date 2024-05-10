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Военная операция на Украине ,  
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В поселке в Белгородской области взорвался беспилотник

Гладков: в поселке Пролетарский в Белгородской области взорвался беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский беспилотник атаковал поселок Пролетарский в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Дрон упал на территорию сельскохозяйственного предприятия и сдетонировал. По словам Гладкова, никто из мирных жителей не пострадал.

В результате атаки на предприятии повреждены три здания и две единицы техники.

Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду целях
Политика
Вячеслав Гладков

После начала военной операции России на Украине Белгородская область и другие приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов.

В течение последних суток в Белгороде и Белгородском районе семь раз объявляли ракетную опасность.

Минобороны сообщило об уничтожении над регионом 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70, пяти управляемых авиабомб и одного дрона. Позднее в области сбили еще один беспилотник.

В поселке в Белгородской области взорвался беспилотник
В поселке в Белгородской области взорвался беспилотник

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Белгородская область Вячеслав Гладков дроны ВСУ взрыв
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire, пять авиабомб и дрон
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Над Белгородской областью сбили украинский дрон
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Два дрона сбили на подлете к Белгороду
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