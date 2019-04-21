Власти Шри-Ланки ввели комендантский час после серии взрывов

Правительство Шри-Ланки ввело комендантский час по всей стране, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Рувана Виджевардене. По его словам, мера будет действовать до тех пор, пока власти не убедятся в том, что местным жителям и туристам не угрожает опасность.

Как уточняет Straits Times, комендантский час начнется 21 апреля в 18:00 по местному времени и продлится до 6:00 22 апреля. Местный портал News First сообщает, что 22 и 23 апреля объявлены в стране нерабочими днями.

Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке утром 21 апреля. Изначально сообщалось, что они затронули три отеля класса люкс и церковь Святого Антония в столице, а также три католических церкви за пределами Коломбо. Позднее прогремели еще два взрыва — в городах Дехивале и Дематагода.