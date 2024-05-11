Путин наградил орденом Дружбы молдавского депутата Марину Таубер

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении депутата парламента Молдавии Марины Таубер орденом Дружбы.

«За заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину — депутата парламента республики Молдова», — говорится в тексте документа.

Награду Таубер вручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что депутаты молдавского парламента, которые «вступают в дружбу» с Россией, работают «не в простых условиях» и «подвергаются откровенному шантажу, угрозам».

«Самое главное — что у нас всегда была и есть дружба. Как бы ни хотела власть нынешняя в Молдове, которая руководится западными кураторами, эту дружбу разрушить, у них ничего не получается», — сказала сама Таубер во время награждения.

Материал дополняется