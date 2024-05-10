В Курской области сбили беспилотник
Средства ПВО сбили беспилотник в Медвенском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Он не привел данные о пострадавших и разрушениях.
Ранее в регионе объявили опасность атаки дронов, аналогичное предупреждение выпустили власти Воронежской области. Жителей Липецкой области предупредили о воздушной опасности.
После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 17 снарядов Vampire, пяти управляемых авиационных бомб и двух дронов над Белгородской областью. В результате атак никто не пострадал, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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