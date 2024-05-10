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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области сбили беспилотник

Губернатор Старовойт сообщил об уничтожении беспилотника в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили беспилотник в Медвенском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Он не привел данные о пострадавших и разрушениях.

Ранее в регионе объявили опасность атаки дронов, аналогичное предупреждение выпустили власти Воронежской области. Жителей Липецкой области предупредили о воздушной опасности.

В трех областях предупредили об опасности атаки беспилотников
Политика
Роман Старовойт

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 17 снарядов Vampire, пяти управляемых авиационных бомб и двух дронов над Белгородской областью. В результате атак никто не пострадал, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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