В Курской области сбили беспилотник

Губернатор Старовойт сообщил об уничтожении беспилотника в Курской области

Средства ПВО сбили беспилотник в Медвенском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Он не привел данные о пострадавших и разрушениях.

Ранее в регионе объявили опасность атаки дронов, аналогичное предупреждение выпустили власти Воронежской области. Жителей Липецкой области предупредили о воздушной опасности.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 17 снарядов Vampire, пяти управляемых авиационных бомб и двух дронов над Белгородской областью. В результате атак никто не пострадал, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.