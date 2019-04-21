Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Более 200 человек стали жертвами восьми взрывов, прогремевших 21 апреля в нескольких городах Шри-Ланки. Более 400 человек пострадали
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters
Число погибших от взрывов на Шри-Ланке достигло 207 человек, сообщает Reuters
со ссылкой на данные официального представителя полиции. Такие же данные приводит в своем сообщении
и местное издание News First.
Различные ранения получили 450 человек.
Среди погибших есть иностранные граждане. Собеседники AFP говорили о 35 иностранных гражданах. По данным News First, министр иностранных дел республики говорил, что удалось установить личности пяти иностранных граждан, а еще 22 человека считаются пока таковыми на основании цвета их кожи.