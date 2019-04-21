Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, бомбы сработали в том числе в отелях и католических церквях, куда местные верующие пришли, чтобы отпраздновать Пасху.

Утром бомбы сработали в отелях столицы Коломбо и католических церквях в Коччикаде, Катувапитье и Баттикалоа. Позднее еще два взрыва прогремели в пригородах столицы Дехивале и Дематагоде.​

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили свои соболезнования властям республики и всем ее гражданам. МИД ранее отмечал, что среди погибших, по предварительным данным, нет россиян.