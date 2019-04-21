Туристы и местные жители сообщили о последствиях терактов в Шри-Ланке

Российские туристы, отдыхающие на Шри-Ланке, рассказывают о том, что происходит в азиатской стране, где в результате целой серии взрывов погибли более 200 человек

Фото: Chamila Karunarathne / AP

После серии терактов в различных городах Шри-Ланки, жертвами которых стали по меньшей мере 207 человек, в ассоциации «Турпомощь» сообщили о том, что организованных групп россиян в стране нет. Однако в Шри-Ланке есть немало граждан РФ, которые приехали туда самостоятельно. Корреспонденту РБК они рассказали о том, что происходит в стране, пережившей атаку террористов.

Местный житель Намал рассказал РБК, что в результате нападений 21 апреля семья одного из его друзей полностью погибла — умерли все семь человек. При этом люди, отметил собеседник РБК, до сих пор не знают причин и обстоятельств атак. Помимо трех церквей и трех отелей, взрывы, по его данным, также произошли возле Зоопарка Коломбо (Dehiwala Zoo) и в частных апартаментах ​ — не в публичной зоне.

Люди, которые приехали на курорт Хиккадува на юго-западе Шри-Ланки, говорят, что там сейчас ситуация спокойная. «Закрыты большинство лавок и ресторанов, на пляжах нет местных. Те, кто вышел на работу, по-прежнему приветливы и доброжелательны», — рассказал РБК турист по имени Александр.

Также отдыхающий в Хиккадуве Сергей Алексеев рассказал, что именно на этом курорте много туристов из России и стран СНГ. По его словам, после наступления комендантского часа работают лишь некоторые кафе. «Паники нет, местные предупреждают туристов о ситуации», — отметил он.