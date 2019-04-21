Туристы и местные жители сообщили о последствиях терактов в Шри-Ланке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,61 63,70 EUR Нал. 72,74 71,71 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 292,70 -47,34 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
Туристы и местные жители сообщили о последствиях терактов в Шри-Ланке Общество, 16:11 Корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал Касатонов» вышли на ходовые испытания Общество, 15:59 Посольство России на Шри-Ланке усилило меры безопасности после терактов Общество, 15:40 ЕС выразил солидарность в связи с терактами на Шри-Ланке Общество, 15:25 На Шри-Ланке после взрывов задержали семь человек Общество, 15:22 Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек Общество, 15:15 Лавров заявил об отказе России говорить с НАТО «ради лекций по Украине» Политика, 15:11 Зачем нужен геотаргетинг и как он работает РБК и МегаФон, 15:00 Дмитрий Быков пришел в сознание Общество, 14:56 Власти Шри-Ланки заблокировали WhatsApp и Facebook после взрывов Общество, 14:38 К Зеленскому в штаб пришла полиция Политика, 14:30 «РИА Новости» сообщило первые данные экзитполов выборов на Украине Политика, 14:12 Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России Экономика, 14:10 Умер телеведущий и диктор Михаил Быков Общество, 14:03
Общество ,  
0 
Туристы и местные жители сообщили о последствиях терактов в Шри-Ланке
Российские туристы, отдыхающие на Шри-Ланке, рассказывают о том, что происходит в азиатской стране, где в результате целой серии взрывов погибли более 200 человек
Фото: Chamila Karunarathne / AP

После серии терактов в различных городах Шри-Ланки, жертвами которых стали по меньшей мере 207 человек, в ассоциации «Турпомощь» сообщили о том, что организованных групп россиян в стране нет. Однако в Шри-Ланке есть немало граждан РФ, которые приехали туда самостоятельно. Корреспонденту РБК они рассказали о том, что происходит в стране, пережившей атаку террористов.

Местный житель Намал рассказал РБК, что в результате нападений 21 апреля семья одного из его друзей полностью погибла — умерли все семь человек. При этом люди, отметил собеседник РБК, до сих пор не знают причин и обстоятельств атак. Помимо трех церквей и трех отелей, взрывы, по его данным, также произошли возле Зоопарка Коломбо (Dehiwala Zoo) и в частных апартаментах ​ — не в публичной зоне.

Люди, которые приехали на курорт Хиккадува на юго-западе Шри-Ланки, говорят, что там сейчас ситуация спокойная. «Закрыты большинство лавок и ресторанов, на пляжах нет местных. Те, кто вышел на работу, по-прежнему приветливы и доброжелательны», — рассказал РБК турист по имени Александр.

Также отдыхающий в Хиккадуве Сергей Алексеев рассказал, что именно на этом курорте много туристов из России и стран СНГ. По его словам, после наступления комендантского часа работают лишь некоторые кафе. «Паники нет, местные предупреждают туристов о ситуации», — отметил он.

Общество
Появилось видео взрыва в церкви на Шри-Ланке

Проживающая в Коломбо уроженка России рассказала РБК, что взрывы произошли в церквях и гостиницах, где были устроены праздничные пасхальные завтраки. По ее словам, власти пока не объясняют, кто может стоять за нападениями. Меры безопасности усилены, в этой связи в аэропорт пускают лишь пассажиров и летный состав.

По ее словам, местные жители шокированы произошедшим, поскольку последние теракты на Шри-Ланке происходили более 10 лет назад, во время гражданской войны.

Общество
На Шри-Ланке произошел восьмой за последние шесть часов взрыв

Спокойной остается ситуация на юге Шри-Ланки, в курортном городке Диквелла. «У нас полная тишина, отголосков теракта не слышно», — рассказала корреспонденту РБК туристка Диана. «Немного усилили охрану на территории отеля и на пляжах, а так все спокойно, никакой паники.

В городе Галле, в 119 км к югу от Коломбо полиция рекомендовала людям по возможности не выходить из дома, сообщила туристка Анна Абдуллина. По ее словам, магазины еще с утра работали, однако полиция уже патрулировала перекрестки.

Общество
Взрывы в церквях и отелях на Шри-Ланке во время Пасхи. Главное

Другая туристка из России, которая приехала в Галле, рассказала, что комендантский час коснулся не только кафе и магазинов, но также автозаправочных станций, на которых скопились очереди. «Паники нет, но люди на улицах грустные», — добавила она.

Отдыхающая на юге Шри-Ланки туристка Мария рассказала РБК, что единственную церковь в городе, где она находится, оцепили сотрудники полиции. В остальном ситуация спокойная. По ее словам, местные жители, которые обсуждают последние события, предполагают, что теракты были организованы из-за рубежа.

По последним данным в результате восьми взрывов в разных городах Шри-Ланки погибли более 200 человек, более 450 получили ранения различной степени тяжести. По предварительной информации среди жертв атаки есть и иностранцы. Подтверждена гибель гражданина Нидерландов.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

По данным посольства России граждан РФ среди погибших и пострадавших нет.
Авторы: Егор Губернаторов, Алина Фадеева, Тимофей Дзядко, Артем Филипенок
Теги: Шри-Ланка, Теракт
Материалы по теме
ЕС выразил солидарность в связи с терактами на Шри-Ланке
Общество
На Шри-Ланке после взрывов задержали семь человек
Общество
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter