Пасечник сообщил об «объятой огнем» нефтебазе после атаки ВСУ

После атаки ВСУ на нефтебазе в Ровеньках в ЛНР начался пожар

В результате обстрела ВСУ возник пожар на нефтебазе в Ровеньках в ЛНР, повреждены дома вокруг, заявил Пасечник. Погиб один человек, шестеро госпитализированы с ранениями — это работники предприятия и жители соседних домов

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После обстрела ВСУ города Ровеньки в ЛНР начался пожар в районе нефтебазы, сообщил глава региона Леонид Пасечник в телеграм-канале

«Из-за обстрела огнем объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг», — заявил он.

По предварительным данным, один человек погиб, шестеро госпитализированы с ранениями, добавил Пасечник, уточнив, что это работники нефтебазы и жители соседних домов.

«На место сразу выехали пожарные. Сейчас главная задача — не допустить распространение огня на жилые дома. Информация уточняется», — написал глава региона.

В Ровеньках находится предприятие «ТД Ровеньковская нефтебаза». На сайте организации говорится, что она является одним из главных поставщиков горюче-смазочных материалов (ГСМ) в ЛНР.

В ночь на 10 мая в результате атаки украинского беспилотника пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в Дзержинском районе Калужской области, его потушили. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что пострадавших не было.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало, что возгорание произошло на НПЗ «Первый завод». Он находится в населенном пункте Полотняный завод Дзержинского района. По данным агентства, там загорелись три емкости с дизельным топливом и емкость с мазутом.