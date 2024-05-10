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Военная операция на Украине ,  
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Пасечник сообщил об «объятой огнем» нефтебазе после атаки ВСУ

После атаки ВСУ на нефтебазе в Ровеньках в ЛНР начался пожар
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Военная операция на Украине
В результате обстрела ВСУ возник пожар на нефтебазе в Ровеньках в ЛНР, повреждены дома вокруг, заявил Пасечник. Погиб один человек, шестеро госпитализированы с ранениями — это работники предприятия и жители соседних домов

Пасечник сообщил об «объятой огнем» нефтебазе после атаки ВСУ
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После обстрела ВСУ города Ровеньки в ЛНР начался пожар в районе нефтебазы, сообщил глава региона Леонид Пасечник в телеграм-канале

«Из-за обстрела огнем объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг», — заявил он.

По предварительным данным, один человек погиб, шестеро госпитализированы с ранениями, добавил Пасечник, уточнив, что это работники нефтебазы и жители соседних домов.

«На место сразу выехали пожарные. Сейчас главная задача — не допустить распространение огня на жилые дома. Информация уточняется», — написал глава региона.

В Ровеньках находится предприятие «ТД Ровеньковская нефтебаза». На сайте организации говорится, что она является одним из главных поставщиков горюче-смазочных материалов (ГСМ) в ЛНР.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Леонид Пасечник ЛНР нефтебаза обстрел Пожар
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