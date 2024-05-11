Новак Джокович получил удар бутылкой по голове на «Мастерсе» в Риме

Джокович получил удар бутылкой по голове на «Мастерсе» в Риме

Бутылка упала, когда первая ракетка давал автографы. Инцидент произошел после того, как Джокович обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:3, 6:1 и вышел в третий круг

Новак Джокович (Фото: Mylene Deroche / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Первая ракетка мира серб Новак Джокович получил удар бутылкой по голове после выхода в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме, сообщила пресс-служба Открытого чемпионата Италии в соцсети X (ранее Twitter).

Бутылка упала на теннисиста, когда он покидал корт в конце матча, раздавая автографы зрителям.

«Он (Джокович. — РБК) получил соответствующее лечение и уже покинул Итальянский форум, чтобы вернуться в свой отель; его состояние не вызывает беспокойства», — говорится в сообщении.

Sky Sports опубликовал видео, на котором видно, как на спортсмена падает бутылка во время того, как он дает автограф болельщику. После удара Джокович закрывает голову и падает на колени, спустя некоторое время его уводят со стадиона.

На теннисиста упала алюминиевая бутылка с водой, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местных организаторов. Она выпала из детского рюкзака, когда ребенок перегнулся через перила, чтобы получить автограф.

По словам организаторов, у Джоковича появилась шишка на голове, его осмотрели врачи. Спортсмен не провел пресс-конференцию после матча, отмечает AP.

Инцидент произошел вскоре после победы Джоковича над французом Корентеном Муте, 83-й ракеткой мира. Сербский теннисист, как один из сеянных, начал турнир со второго круга. Матч закончился со счетом 6:3, 6:1.

Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.