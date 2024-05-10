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Военная операция на Украине ,  
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Reuters назвал сроки прибытия первых F-16 на Украину

Reuters: первые истребители F-16 прибудут на Украину в июне-июле
Сюжет
Военная операция на Украине
Первые из обещанных Украине истребителей F-16 могут прибыть в страну в июне или июле. NYT писала, что речь идет о шести самолетах. МИД России предупредил, что расценит их передачу ВСУ как провокацию со стороны США и НАТО
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Истребитель F-16 (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 от западных союзников в июне-июле, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный военный источник в Киеве.

Собеседник агентства не уточнил, какая именно страна поставит самолеты. Отправку истребителей Украине ранее пообещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

Ранее на этой неделе спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что некоторые украинские летчики завершают обучение, и будут готовы для выполнения боевых задач, когда истребители прибудут в страну. В начале мая он допускал, что Киев получит первые самолеты «после Пасхи».

В Воздушных силах Украины допустили появление первых F-16 «после Пасхи»
Политика
Истребители F-16

Украинские военные и персонал уже несколько месяцев проходят обучение у западных партнеров. В марте The New York Times писала, что процесс затянулся из-за незнания пилотами английского языка, что сказалось и на сроках поставок. По данным газеты, летом Украина может получить шесть истребителей из 45, обещанных европейскими союзниками.

Президент Владимир Путин обещал, что российские военные будут уничтожать истребители в случае их передачи Киеву, как и другую западную технику. МИД России предупредил, что Москва будет рассматривать любые модификации полученных Украиной F-16 в качестве носителей ядерного оружия, а отправку самолетов Киеву расценит «как целенаправленную провокацию» со стороны США и НАТО.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
F-16 истребители F-16 Украина Вооруженные силы Украины Военная операция на Украине
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