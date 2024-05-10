Путин ввел новое звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ»
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нового почетного звания «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации», — следует из текста указа.
Документ вступает в силу со дня подписания.
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