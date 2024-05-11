 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о восьми раненых после атак в направлении Белгорода

Гладков: на подлете к Белгороду сбито несколько целей, пострадали 8 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, предварительно, пострадали восемь человек, пятеро госпитализированы, троим оказали помощь на месте, сообщил Гладков. Повреждены более 40 домов и домовладений, шесть машин

На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, пострадали, по предварительным данным, восемь мирных жителей, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

Трое пострадавших (две женщины и мужчина) из поселка Новосадовый госпитализированы с различными осколочными ранениями, еще двое раненых доставляются в белгородскую больницу из поселка Дубовое. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации, сообщил губернатор.

После отражения воздушной атаки более 40 домовладений получили повреждения. В поселке Новосадовое повреждения зафиксировали в 21 частном домовладении, в селе Таврово — 22, в селе Никольское — в одном. В Таврово также повреждены четыре автомобиля, еще две машины получили повреждения в селе Стрелецкое. В поселке Дубовое в четырех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

«Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток», — написал Гладков в телеграм-канале.

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Политика

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Это уже восьмое объявление за последние сутки. 10 мая Минобороны сообщило об уничтожении над регионом 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70, пяти управляемых авиабомб и одного дрона. Позднее в области сбили два беспилотника.

Гладков сообщил о восьми раненых после атак в направлении Белгорода
Гладков сообщил о восьми раненых после атак в направлении Белгорода

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгород ПВО Белгородская область Вячеслав Гладков раненые повреждение
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков рассказал о последствиях повторной атаки на Белгород
Политика
Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire, пять авиабомб и дрон
Политика
Два дрона сбили на подлете к Белгороду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах Политика, 03:05
Умер «один из самых успешных инвесторов всех времен» Джим Саймонс Бизнес, 02:55
Старовойт сообщил о двух перехваченных дронах в поселке в Курской области Политика, 02:55
Чехия объявила в розыск россиянина за организацию взрывов во Врбетице Политика, 02:32
Гладков сообщил о восьми раненых после атак в направлении Белгорода Политика, 01:58
Госдеп одобрил срочную продажу Германии трех HIMARS для Украины Политика, 01:49
США увидели подготовку к наступлению на Харьков на фоне слов Зеленского Политика, 01:05
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Пасечник сообщил, что нефтебазу в Ровеньках атаковали ракетами ATACMS Политика, 01:03
В Харькове произошли взрывы Политика, 00:40
Джокович получил удар бутылкой по голове на «Мастерсе» в Риме Спорт, 00:19
Путин наградил орденом Дружбы молдавского депутата Марину Таубер Политика, 00:12
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 00:03
Ученые предупредили о начале мощнейшей за 20 лет магнитной бури Общество, 10 мая, 23:49
Путин ввел новое звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ» Политика, 10 мая, 23:47