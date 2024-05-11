Гладков: на подлете к Белгороду сбито несколько целей, пострадали 8 человек

Гладков сообщил о восьми раненых после атак в направлении Белгорода

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, предварительно, пострадали восемь человек, пятеро госпитализированы, троим оказали помощь на месте, сообщил Гладков. Повреждены более 40 домов и домовладений, шесть машин

На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, пострадали, по предварительным данным, восемь мирных жителей, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

Трое пострадавших (две женщины и мужчина) из поселка Новосадовый госпитализированы с различными осколочными ранениями, еще двое раненых доставляются в белгородскую больницу из поселка Дубовое. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации, сообщил губернатор.

После отражения воздушной атаки более 40 домовладений получили повреждения. В поселке Новосадовое повреждения зафиксировали в 21 частном домовладении, в селе Таврово — 22, в селе Никольское — в одном. В Таврово также повреждены четыре автомобиля, еще две машины получили повреждения в селе Стрелецкое. В поселке Дубовое в четырех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

«Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток», — написал Гладков в телеграм-канале.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Это уже восьмое объявление за последние сутки. 10 мая Минобороны сообщило об уничтожении над регионом 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70, пяти управляемых авиабомб и одного дрона. Позднее в области сбили два беспилотника.