Умер «один из самых успешных инвесторов всех времен» Джим Саймонс

В возрасте 86 лет в умер основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс, которого называли «одним из самых успешных инвесторов всех времен». До инвестиций он занимался математикой и разработал свой подход на ее основе

Джим Саймонс (справа) с женой Мэрилин в 2022 году (Фото: Roy Rochlin / Stringer / Getty Images)

Основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс умер 10 мая в возрасте 86 лет в Нью-Йорке, сообщил учрежденный им и его женой Мэрилин фонд Саймонса.

«У Джима Саймонса остались жена, трое детей, пятеро внуков, правнук и бесчисленное множество коллег, друзей и членов семьи, которые с теплотой вспоминают о его неподдельном любопытстве и сообразительности», — говорится в сообщении.

До того, как стать инвестором, Саймонс занимался математикой. После окончания бакалавриата он за два года получил докторскую степень и пошел преподавать в родной Массачусетский технологический институт, а затем в Гарвард. Позже он начал работать на военных — дешифровал секретные коды для Агентства национальной безопасности США во время войны во Вьетнаме. Но из-за разного отношения к этому конфликту их пути разошлись. В 1968 году он вернулся в академическую среду и возглавил математическую кафедру в университете Стоуни-Брук, которую покинул через десять лет.

Саймонс вновь ушел из науки для того, чтобы основать хедж-фонд Monemetrics. Название объединяет слова «деньги» (money) и «эконометрика» (econometrics), так он указал на важность математики в своем подходе. Саймонс хотел иметь математический алгоритм, который можно было бы использовать для любых видов торговли на бирже, и вместе с коллегами создал такую модель.

В 1982 году он переименовал хедж-фонд в Renaissance Technologies. Спустя четыре года в нем появился закрытый фонд Medallion — в основном для сотрудников. В книге «Человек, который разгадал рынок» журналист Грегори Цукерман писал, что этот фонд с 1988-го по лето 2019-го заработал $100 млрд. Его среднегодовая доходность составляла около 39%.

СМИ называли Саймонса «одним из самых успешных инвесторов всех времен», который «построил беспощадную машину для зарабатывания денег». В 2021 году он ушел с поста председателя Renaissance Technologies, но остался в совете директоров хедж-фонда.

Кроме инвестирования Саймонс занимался благотворительностью — фонд Саймонса они с женой создали в 1994 году. Фонд занимается поддержкой научных исследований в области математики и фундаментальных наук. В публикации фонда сказано, что работа организации привела к прорывам в понимании аутизма, происхождения Вселенной, клеточной биологии и вычислительной техники.

«Джим часто говорил, что в своей профессиональной жизни он прошел через три этапа: математический, инвесторский и филантропический. Ранее он возглавлял математический факультет Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке, и его математические открытия за это время теперь играют важную роль в таких областях, как теория струн, топология и физика конденсированных сред», — отметили в фонде Саймонса.