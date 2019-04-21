Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

В нескольких регионах на Шри-Ланке утром 21 апреля произошла серия взрывов. Сначала, по данным полиции, около 8:40 по местному времени взрывные устройства почти одновременно сработали в трех отелях люкс класса и католической церкви в Коломбо. Еще две бомбы взорвались за пределами столицы республики (обе в церквях). Днем 21 апреля полиция сообщила о еще двух взрывах на Шри-Ланке. В воскресенье католики по всему миру отмечают Пасху